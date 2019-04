Álvarez dice que UGT seguirá luchando por la memoria histórica: "Se equivocan los que piensan que vamos a parar"

Publicado 11/04/2019 15:16:31 CET

MÁLAGA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que el sindicato seguirá luchando por la memoria histórica "para que sepamos la verdad" y "se haga justicia" con la personas que siguen en fosas comunes y sus familiares. "Se equivocan los que piensan que vamos a parar, porque las familias no van a parar hasta que descansen en paz las personas que fueron represaliadas" en la época del franquismo, ha manifestado.

Álvarez, que ha participado este jueves en Málaga un acto de conmemoración de la memoria histórica, ha reconocido que es una lucha "que el sindicato seguramente tenía que haber emprendido hace más años", aunque ha incidido en que "hoy forma parte de uno de los elementos fundamentales de nuestra acción porque se lo debemos a la gente que nos ha traído hasta aquí".

Ha defendido que UGT es "una de las dignas organizaciones que buscamos a las personas desaparecidas, secuestradas o asesinadas por el franquismo" y ha señalado que "nadie se puede sentir decente ni digno teniendo detrás del armario la cantidad de fosas comunes que hay en nuestro país", alegrándose de que el papa Francisco "se lo haya recordado a estos que se dan golpes de pecho a cada día en las iglesias de nuestro país".

Preguntado por si cree que las políticas de memoria histórica corren peligro con la irrupción de partidos como Vox, ha considerado que "la bofetada democrática que van a recibir dentro de pocos días va a ser suficientemente contundente para que nos dejen en paz, nos dejen vivir en libertad y no continúen acosando a las personas que tanto han padecido".

Al respecto, ha indicado que "muchas de las personas que aún están vivas y que han visto cómo su madre, padre o tío eran asesinados han vivido con mucho miedo y la aparición de algunos elementos genera miedo a que pueda volver ese pasado". "Creo que una organización como la UGT tiene que garantizar que no tengan ningún miedo", ha apostillado.

"No vamos a dar ni un paso atrás, al contrario vamos a coger más impulso y más fuerza para que sepamos la verdad", ha aseverado Álvarez, quien ha dicho no tener "ningún tipo de rencor" ni buscar "revancha", sino "que se haga justicia y no va a haberla ni va a haber descanso mientras que en este país no tengamos a todas las personas que están en las cunetas o sin identificar fuera de las fosas comunes e identificadas".

Así, ha indicado que "no somos 'buscahuesos'", pero, ha apuntado, "nos importan mucho nuestras personas, las que hicieron que este país fuera mejor y que la democracia y la libertad hoy sea una realidad en nuestro país", señalando que en la UGT "formamos parte de la familia de la inmensa mayoría de esas personas porque seguramente en torno al 60 por ciento de las personas asesinadas en Málaga eran militantes del sindicato".

El acto ha sido organizado por el sindicato junto a la Asociación Contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga y en él se ha presentado el libro 'San Rafael (Málaga). Las Fosas. Febrero 1937-Noviembre 1955'.

Por su parte, el secretario provincial de UGT, Ramón Sánchez, ha lamentado que en Málaga "tenemos la desgracia de tener la mayor fosa de Europa que, además, estuvo durante dos décadas ejerciendo su función".