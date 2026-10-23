Por Andalucía pide a la Junta que "revierta la privatización" de los comedores escolares

Archivo - El portavoz adjunto del grupo Por Andalucía, Ernesto Alba, durante la atención a medios en el Parlamento de Andalucía. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Por Andalucía, Ernesto Alba, ha criticado la externalización de los comedores escolares por parte de la Junta de Andalucía y ha asegurado que el ejecutivo andaluz "está jugando con la alimentación de nuestros hijos". En una nota remitida por la coalición ha pedido que se implante "sentido común" en la alimentación de los niños "volviendo a una alimentación de calidad, proximidad y de frescura".

"La nueva desfachatez que deja fuera de juego el modelo educativo en Andalucía por parte del Partido Popular son los comedores escolares y la gestión que está haciendo la Consejería de Educación de los mismos. Es intolerable que la Junta juegue con la alimentación de nuestros, porque no solamente la alimentación, con ella va también la salud", ha señalado este viernes.

Asimismo, Alba ha asegurado que desde la Junta que "están más preocupados desde la Junta de Andalucía en los grandes beneficios que ganan las empresas que gestionan los comedores escolares que en la propia salud de nuestros niños y de nuestras niñas".

"Las familias están pidiendo algo que es de sentido común, donde exista la posibilidad de utilizar infraestructuras existentes en los colegios para hacer las comidas que se hagan y que se utilicen, y donde no existan esas infraestructuras, que al menos se centralicen las cocinas y que se dé siempre una alimentación de calidad, de proximidad y de frescura, que es lo que necesitan nuestros niños", ha explicado

Alba ha remarcado que "la pregunta es, ¿estaría dispuesto Moreno Bonilla y la consejera a comer en el Parlamento la comida que en estos momentos le están dando a nuestros niños los comedores escolares? Esa es la pregunta que tiene que responder en estos momentos la consejera".

Por último, Alba ha pedido la comparecencia del Consejo de Gobierno en el próximo Pleno del Parlamento para "aclarar la gestión de los comedores escolares y dar una respuesta contundente a una de las mayores preocupaciones en estos momentos de toda la familia". "¿Qué están comiendo sus niños en los colegios cuando se externalizan los comedores por grandes empresas que solamente buscan beneficios?"., ha concluido.