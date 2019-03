Andrade pide a PSOE que se informe mejor de Cifal porque pueden "dañar" la imagen de Málaga y España

Publicado 18/03/2019 18:37:55 CET

El director de Cifal Málaga y director para las Relaciones con Organismos Internacionales, Julio Andrade, ha rechazado las críticas del portavoz del grupo municipal socialista, Daniel Pérez, en relación con "la falta de transparencia" sobre Cifal Málaga, y ha dejado claro que "una persona que aspirar a liderar una ciudad como Málaga debe informarse mejor y no hablar tan gratuitamente", ya que, como ha advertido "estas imprecisiones pueden dañar y desprestigiar la imagen no solo de Málaga también de España".

"El todo no debe valer", ha incidido Julio Andrade en declaraciones a Europa Press, al tiempo que ha pedido al PSOE que "piense las cosas antes de decirlas". "Simplemente el interés es de criticar sin conocer el trabajo que se hace", ha dicho y ha aclarado que es "falso" que el PSOE no reciba información y haya falta de transparencia.

Andrade ha explicado que "muchas de las afirmaciones que dice Pérez son falsas", precisando que el dirigente socialista "lo mezcla todo", ya que, "habla de Cifal, de mi persona y hay algo que no dice, que es que mi sueldo es de director de relaciones con organismos internacionales", aclarando, además, que es responsable de muchos eventos internacionales que tienen y han tenido lugar en la ciudad. Entre otros, ha puesto como ejemplo un foro organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores que tuvo lugar la semana pasada.

De igual modo, ha recordado que coordina diferentes programas europeos y ha presentado en diferentes foros internacionales las estrategias de la ciudad de Málaga en ámbitos diversos, con lo cual "esas son mis funciones por las que cobro". "Ser director de Cifal es una representación que me otorga la ONU y no el Ayuntamiento", ha aclarado Andrade, al tiempo que ha insistido en que Daniel Pérez "quiere mezclar" las cuestiones.

También Andrade ha dicho que es "falso" que el PSOE no reciba información: "Toda la información que han pedido se las he contestado", ha agregado, dejando claro que "es falso que no haya transparencia". Es más, ha insistido en que "a todos los actos se les invita --al PSOE-- y es de los pocos grupos que no asisten, cuando otros grupos sí lo hacen". Ha concretado, además, que este año pasado se han realizado 57 eventos, no todos en Málaga, pero sí muchos de ellos.

Ha explicado, "pese a que parece que Pérez no se quiere enterar", que Cifal Málaga "es una marca de Naciones Unidas". "Pérez tiene todo el derecho del mundo de hablar de mi y poder enjuiciarme en mi trabajo pero nunca debería de hacerlo de marcas que son organismos internacionales", ya que "puede desprestigiar la imagen de Málaga y también de España".

"Una persona que aspira a gobernar una ciudad debería tener mucho cuidado de no mezclar los temas personales con los temas relacionados con los organismos internacionales", ha advertido.

En este caso, ha dicho que el centro Cifal "obedece a una estrategia, en este caso de Unitar, que ha pensado que la ciudad de Málaga tiene amplias experiencias en muchos campos, entre ellas, el turismo sostenible". "Málaga hace que desde aquí se dirija formación internacional, junto con otros organismos, para mejorar la capacidad que tienen los líderes", ha añadido.

De igual modo, Andrade ha recordado porque "debería saberlo" el PSOE que Cifal Málaga está compuesto no sólo por el Ayuntamiento de Málaga también por otras instituciones como la UMA, la CEA y Unicaja Banco, entre otros. "Son muchas instituciones las que forman parte de la estructura de la junta directiva de Cifal Málaga", ha precisado.

"Cuando se hace alusión a un centro hay que conocer bien de qué se está hablando", ha dicho Julio Andrade, advirtiendo de nuevo que el PSOE "mezcla todo".

Por otro lado, ha recordado que es público, y se puede ver en la web, las actividades desarrolladas y el trabajo que se ha llevado a cabo. "Le puedo aceptar las quejas en cuanto a mi persona pero no me puedo callar respecto a querer echar tierra a un trabajo internacional que se hace desde Málaga", ha aclarado.

Así, ha animado al portavoz municipal socialista a "informase mejor", ya que, incluso, tiene disponible una memoria publicada para ver las acciones de divulgación y formativas. "Simplemente el interés es de criticar sin conocer el trabajo que se hace", ha dicho.

Por otro lado, también Andrade ha acusado a Daniel Pérez de "mentir" en cuanto al presupuesto, "y el PSOE lo sabe y tienen falta de interés en decir la verdad".

HOSPITAL NOBLE

Por otro lado, sobre el Hospital Noble, Andrade ha recordado que ese espacio "no es solo para actividades de Cifal, también para programas de diferentes agentes de Naciones Unidas", ha precisado.

Por ello, ha reiterado que las distintas oficinas del Hospital Noble van a dar cabida a diferentes programas, proyectos, funcionarios y consultores de las Naciones Unidas. "No son dependencias en exclusividad para Cifal Málaga, aunque Cifal Málaga esté actuando como coordinador para atraer programas", ha concluido.