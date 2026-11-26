El vicepresidente de la Diputación y concejal de Deportes del Ayuntamiento de Antequera; el presidente de la Federación Andaluza de Atletismo, Enrique López; y el presidente del club DELSUR Coop La Palma, Carlos Gámez. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Tecnificación de Atletismo de Antequera (Málaga) acogerá este sábado 28 de noviembre el Campeonato de España de Clubes Sub-16 Short Track, competición organizada bajo el ámbito de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) y con el apoyo de la Diputación de Málaga, que reunirá a un total de 16 equipos procedentes de diferentes comunidades autónomas.

El evento ha sido presentado este jueves en rueda de prensa por el vicepresidente de la Diputación y concejal de Deportes del Ayuntamiento de Antequera; el presidente de la Federación Andaluza de Atletismo, Enrique López; y el presidente del club Delsur Coop La Palma, Carlos Gámez.

Rosas ha informado de las principales características de esta competición nacional de atletismo en pista cubierta, que contará con la participación de ocho equipos masculinos y ocho femeninos, con clasificaciones independientes en ambas categorías.

La jornada deportiva se desarrollará en horario de tarde, desde las 16,00 hasta aproximadamente las 20:30 horas, incluyendo pruebas de velocidad, medio fondo, fondo, vallas, saltos, lanzamiento de peso y relevos.

Entre los clubes participantes figuran entidades procedentes de Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Galicia, Aragón y Castilla-La Mancha. La provincia de Málaga contará con representación tanto masculina como femenina a través de los clubes Trops-Cueva de Nerja y Delsur Coop La Palma, que competirán con un total de cuatro equipos.

El programa deportivo contempla pruebas de 60, 300, 600, 1.000 y 3.000 metros, además de los 60 metros vallas, salto de altura, pértiga, longitud, triple salto, lanzamiento de peso y relevos 4x400 metros. La competición comenzará a las 16,00 horas con los primeros concursos, mientras que las pruebas de relevos, previstas a partir de las 19,55 horas, cerrarán la jornada.

El campeonato se desarrollará mediante un sistema de puntuación colectiva en el que los resultados obtenidos por los atletas en las diferentes disciplinas contribuirán a la clasificación general de sus respectivos clubes. Los equipos campeones serán aquellos que acumulen una mayor puntuación en cada categoría, estando prevista la entrega de trofeos a los tres primeros clasificados y de medallas a sus integrantes.