Aprobada nueva convocatoria de los premios 'Málaga Ciudad Igualitaria 2026-2027'

La portavoz del equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado una nueva convocatoria de los premios 'Málaga Ciudad Igualitaria', correspondiente al próximo curso 2026-2027, con los que se pretende promocionar la igualdad de género en distintos ámbitos de la sociedad involucrando a distintos colectivos sociales, alumnado, asociaciones y entidades educativas.

Estos reconocimientos responden a las actuaciones aprobadas por el Ayuntamiento de Málaga para el fomento de la igualdad de oportunidades y la eliminación de las desigualdades por razón de sexo.

La convocatoria incluye dos modalidades, cada una con su edición correspondiente: el X Concurso de iniciativas por la igualdad 'Carmen Olmedo' y el XIV Concurso sobre igualdad de género 'Cuélate por la Igualdad', según ha informado la portavoz del equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles.

Según la modalidad, podrán participar centros educativos de Primaria y Secundaria, así como de Bachillerato y Formación Profesional relacionado con módulos de imagen, sonido, publicidad e igualdad de oportunidades, además de alumnado de la Universidad de Málaga (universitario y posuniversitario) de disciplinas relacionadas con la educación y la comunicación.

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y la tramitación se deberá realizar de forma preferente a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Málaga.

El concurso 'Carmen Olmedo', que alcanza su décima edición, mantiene una doble finalidad: por un lado, reconocer la figura de Carmen Olmedo Checa como impulsora de las primeras políticas de igualdad de género en Andalucía; y, por otro, fomentar las iniciativas en favor de la igualdad de oportunidades en la ciudadanía malagueña.

A su vez, estos premios se convocan en dos líneas: una destinada a premiar iniciativas educativas dirigidas a la población infantil y juvenil de Málaga que faciliten el conocimiento de figuras feministas o experiencias didácticas que contribuyan a este objetivo; y otra dirigida a una campaña de sensibilización para la erradicación de la violencia machista o para promover la igualdad de género.

En ambos casos, se concederá un único premio por cada categoría dotado con 2.000 euros. Este concurso recibió cinco candidaturas en el último curso.

Asimismo, el objetivo del XIV concurso 'Cuélate por la Igualdad' es hacer reflexionar al alumnado y sensibilizar a la comunidad educativa de los centros de Educación Primaria y Secundaria de la ciudad sobre la corresponsabilidad y la igualdad en todos los ámbitos.

También se convocarán en dos líneas, con un único premio en cada una de ellas por un importe de 2.000 euros: relato en forma de cuento (con una extensión máxima de 6 folios) para el alumnado de 5.º y 6.º de Primaria; y relato en forma de cómic (con una extensión máxima de 4 folios) para alumnado de primero y segundo de Secundaria. Un total de 66 candidaturas se presentaron a este concurso el año pasado.

PATROCINIO DE LOS PREMIOS DE PERIODISMO CIUDAD DE MÁLAGA

Por otro lado, la junta de gobierno local ha dado el visto bueno al convenio de patrocinio de los 'XVII Premios de Periodismo Ciudad de Málaga' y la selección del patrocinador, que será de nuevo CaixaBank, con una aportación de 5.000 euros. Estos galardones están organizados por el Ayuntamiento de Málaga junto a la Asociación de la Prensa de Málaga.

Asimismo, en materia económica, se ha aprobado una nueva modificación del Plan Estratégico de Subvenciones para 2026. En concreto, se ha dado luz verde a la incorporación de la subvención a favor del Club Gimnasia Rítmica de Málaga por un importe de 5.000 euros a petición del Área de Deporte.

También se ha aprobado, a propuesta del Área de Sostenibilidad Medioambiental, la incorporación de una subvención de 120.000 euros a favor de la Fundación Instituto Ricardo Valle Innovación para impulsar el la movilización, dinamización y proyección internacional del ecosistema de innovación en agua, mar y economía azul de Málaga, Andalucía, España y Portugal, aprovechando la presencia en la ciudad del hub ibérico de EIT WATER, la Comunidad de Conocimiento e Innovación del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) dedicada al ámbito del agua.

Por último, a petición del Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, la inclusión de las subvenciones a favor de la UMA para la 'Cátedra Estratégica de Smart Cities' (2026-2028) con 40.000 euros y con idéntico importe para el desarrollo de la 'Cátedra Estratégica de Inteligencia Artificial'. Con estas adiciones, el importe total del plan estratégico de subvenciones asciende a 82.750.717,72 euros.

Por su parte, se han aprobado los convenios de colaboración con las empresas Atende Servicios Integrados, Claros Cooperativa Andaluza, OHL Servicios Ingesan y BCM Gestión de Servicios para el patrocinio de las actividades que se desarrollarán durante la Feria de Málaga en la caseta municipal de las personas mayores 'El Rengue'.

OTROS ASUNTOS

Por otro lado, se ha aprobado la ampliación del período de licitación del contrato para la implantación, puesta en servicio, gestión y operación del servicio público de préstamo de bicicletas de pedaleo asistido, debido a la rectificación de uno de los anexos del pliego de cláusulas administrativas particulares. Así, se amplía en 15 días naturales el plazo inicial que finalizaba el 31 de agosto.

Por último, se ha aprobado un acuerdo entre el Ayuntamiento y la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (Veiasa), dependiente de la Junta de Andalucía, que tiene encomendada la gestión del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la comunidad autónoma, para canalizar el abono de las facturas correspondientes a la inspección de los vehículos adscritos al Servicio de Policía Local.

En virtud de este acuerdo, con una vigencia de cuatro años, en lugar de abonarse en el momento de la inspección, será Veiasa la que remita antes del día 15 de cada mes las facturas correspondientes a los servicios prestados en el mes anterior y el Ayuntamiento, una vez verificadas, procederá a su abono dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad de estos servicios realizados. Las tarifas a aplicar serán las que en cada momento haya aprobado y publicado la Junta de Andalucía.

Asimismo, se ha dado luz verde a dos modificaciones de crédito del presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo para 2026, que ya fueron aprobadas por el consejo rector de la entidad este pasado lunes.