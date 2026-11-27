Archivo - Sala de Lecturas del Archivo Municipal - ARCHIVO MUNICIPAL

MÁLAGA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Municipal de Málaga volverá a contar este año con una ornamentación lumínica exterior a partir de la tarde de este viernes con motivo de la Navidad.

Además, durante este periodo, se han programado conciertos de corales en el Patio de este espacio histórico y, a partir de la próxima semana, se podrán visitar dos muestras con temática navideña, además de la programación de conciertos de corales en el Patio central y la visita del Cartero Real.

Así, el edificio presentará una decoración ornamental lumínica navideña, que se sumará a la tradicional decoración de este período en las calles y edificios emblemáticos de la ciudad. La fachada permanecerá encendida hasta el 5 de diciembre, de 18,30 a 02,00 horas hasta el 5 de enero, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El proyecto decorativo navideño ha tenido en cuenta el carácter emblemático del inmueble dentro del paisaje urbano de la ciudad de Málaga, con un alto valor histórico, cultural y arquitectónico. Debido a su relevancia y visibilidad, las acciones de ornamentación desarrolladas tienen un tratamiento estético coherente con su identidad, respetuosa con su valor patrimonial y adecuada a la imagen representativa e institucional de la ciudad.

PROGRAMACIÓN DURANTE ESTE PERIODO

Durante el periodo navideño, el Área de Cultura y Patrimonio Histórico, ha programado en el Archivo Municipal actividades especiales. En concreto, se celebrarán seis conciertos navideños, que serán interpretados por el Coro de la Basílica de Santa María de la Victoria los días 7, 10 y 15 de diciembre; el día 8 de diciembre será el turno del Coro del Orfeón Preuniversitario; y los días 14 y 17 diciembre los asistentes disfrutarán del concierto del Coro del Orfeón Universitario. Todas las citas musicales serán a las 19:00 horas y tienen una duración aproximada de 40 minutos. El acceso es libre y gratuito hasta completar aforo.

Así, desde el 3 de diciembre y hasta el 5 de enero de 2027, las Salas Mingorance del espacio municipal acogerán dos exposiciones: 'Belén Monumental de Plastilina' (sala 1), y 'Pepe Tonetti. Pintor de payasos' (sala 2).

El horario para visitar las muestras es de lunes a domingo, de 11,00 a 14,00 horas, y de 18,00 y 21,00 horas. El 24, 31 de diciembre y el 5 de enero se podrá visitar de 11,00 a 14,00 horas. El 25 de diciembre y el 1 de enero, el espacio permanecerá cerrado. La entrada es libre y gratuita.

Por último, este espacio ha programado para los días 3 y 4 de enero la recepción del Cartero Real. Entre las 18,00 y las 21,00 horas, los más pequeños podrán entregar personalmente las cartas dirigidas a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.