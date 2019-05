Arranca en Riogordo el ciclo 'May Sounds 2019', que llevará la música pop-rock local a la provincia de Málaga

Publicado 04/05/2019 14:26:03 CET

La provincia de Málaga acogerá a lo largo del mes de mayo el ciclo musical 'May Sounds 2019', que se encargará de llevar a los municipios de Riogordo, Marbella, Moclinejo, Periana, Alcaucín, Pizarra y Villanueva del Trabuco un amplio abanico de conciertos de bandas pop-rock. El arranque de esta edición es este sábado en Riogordo con el recital del grupo tributo a los años 80 'Sótano Sur'.

'May Sounds 2019', que se engloba dentro del programa de actividades de 'Culturama', promovido por la Delegación de Cultura de la Diputación de Málaga, cuenta con grupos de la modalidad pop-rock y se pone en marcha con el objetivo de poner en valor a estas bandas locales que forman parte del catálogo de artistas del área de Cultura institución supramunicipal.

El grupo 'Sótano Sur' ha dado el pistoletazo de salida a este ciclo en la piscina municipal del municipio, rindiendo tributo a los años 80 a través de la interpretación de distintos temas clásicos de esta mítica década. Entre su repertorio figuran más de 70 canciones de artistas y bandas como Alaska, Antonio Vega, Celtas Cortos, Héroes del Silencio, Hombres G, Los Ronaldos, Mecano, Tequita o Seguridad Social, entre otros.

La siguiente parada será este domingo, 5 de mayo, a las 12.00 horas en Marbella, exactamente en los Jardines Tenencia Alcaldía Nueva Andalucía, en los que el guitarrista malagueño Juan Delola llevará su espectáculo 'Noche Andaluza'. El artista hará un homenaje a las grandes canciones del rock andaluz para acercar al público más joven la música de mitad de los 70 y principios de los 80. A lo largo del concierto, recordarán a grupos como Triana, Mediana Azahara, Alameda, Cai, Lole y Manuel y Camarón.

La década de los 90 será la próxima década a la que se rendirá homenaje a través de la banda malagueña 'Buenas Noticias', que se trasladará el 10 de mayo a la Plaza Axarquía de Moclinejo con una propuesta roquera. Este grupo presentará las canciones de su nuevo álbum, además de completar su repertorio con canciones de Loquillo, Los Rodríguez, Pereza o el Último de la fila.

El grupo antequerano 'The Shouting Market' se encargará de continuar el ciclo 'May Sounds 2019' el 14 de mayo en Periana, en la Plaza de Alfonso XII, donde mostrarán nuevos temas de su nuevo álbum 'The Way to Escape', con reminiscencias de los 90 con diferentes estilos como el pop, el rock o el folk.

De forma coetánea, en Alcaucín también actuarán 'Acousticool', una banda que dará un toque internacional con temas pop de Seal, Stereophonics, Sting, Phil Collins, Coldplay o Radiohead.

Por otro lado, el recinto ferial de Zalea, en Pizarra, presentará el 17 de mayo a 'Jarrillo lata', una banda que lleva por bandera el sonido ecléctico 'malaguita' y universal, con una mezcla de estilos como el reggae, pop, ska, rock, flamenco, jazz, rumba y funk. Este grupo ha tocado en multitud de festivales de referencia a nivel nacional como Weekend Beach Festival y han compartido escenarios con artistas de la talla de Mario Díaz, el Kanka, la Pegatina, entre otros.

El broche de oro para cerrar este ciclo musical será el 30 de mayo y correrá a cargo de 'Maritencionados'. La banda tocará en Villanueva del Trabuco temas propios y versiones de The Beatles, Santana, Bob Marley, Eric Clapton y Queen, pero también ofrecerán canciones de artistas actuales como Adele, Duffy, Leny Kravitz, siempre con un toque personal para reflejar la originalidad e identidad del grupo.