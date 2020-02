Asociación de trastornos alimentarios critica que la Junta no promociona la nueva unidad porque es "un fraude"

Actualizado 22/02/2020 12:23:51 CET

MÁLAGA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asociación Trastornos de la Conducta Alimentaria de Andalucía (TCA Andalucía) ha reclamado este sábado a la Consejería de Salud y Familias el funcionamiento "del cien por cien" de la única unidad especializada en estas patologías en la región, ubicada en Málaga e inaugurada en diciembre, "incluida la posibilidad de hospitalización en condiciones", y ha criticado que no la promocione para uso de los usuarios porque "es un fraude cómo están montándolo".

En declaraciones a Europa Press, la presidenta de TCA Andalucía, Patricia Cervera, madre granadina de una joven con anorexia que entregó a la Junta de Andalucía 315.000 firmas en mayo de 2019 para exigir la creación de estas unidades, ha explicado que hace dos meses entró en funcionamiento esta unidad con consultas externas, hospital de día y la previsión de área de hospitalización en el futuro; no obstante, "la situación sigue igual" y lo que hay ahora "no tiene nada que ver" con la experiencia de otras unidades de Castilla La-Mancha, donde Cervera ha tenido a su hija en el pasado, ni la de otras familias.

Según relata, en el hospital de día están ofreciendo solo la comida del mediodía y dos grupos de terapia al día, algo "insuficiente" porque para que a una familia de otra provincia le sirva un hospital de día, que además debería tener "un horario mucho más amplio", tendría que alojarse en Málaga porque "no puede estar todos los días yendo y viniendo". Por ello, TCA Andalucía reclama que la unidad para ser completa tenga un área de hospitalización.

La situación es que la unidad en sí con las consultas externas y el hospital de día están en un edificio cedido por la Diputación de Málaga fuera del recinto hospitalario, aunque muy cerca. Como expone Patricia Cervera, ya dentro del Hospital Civil de Málaga se encuentran dos habitaciones que se han habilitado para ingresos hospitalarios, pero en una planta que comparten con pacientes de Geriatría y que han tenido un mantenimiento "pésimo", de un nivel de "llamar para que quitaran clavos que tenían oxidados", pues "casi siempre" las han tenido cerradas y han sido usadas "solo" para planes de alta frecuentación.

Otro de los problemas que expone es que los sanitarios que trabajan en la unidad no trabajan los fines de semana ni festivos y el hospital no pone esos días profesionales que entiendan las particularidades de sus patologías. Son personas con bulimia o anorexia, enfermedad esta última que tiene su hija.

Ahora mismo son dos jóvenes las ingresadas en esta unidad. Según explica la presidenta de TCA Andalucía, la otra paciente lo está "porque está en la asociación, no porque haya un protocolo". "De hecho, es que no quieren hacer ingresos porque saben que no hay recursos para atender los requerimientos de esta enfermedad", afirma, en alusión a justificar así un cierre de la unidad en el futuro. "El problema es cuando pidan datos desde la Consejería '¿Cuántos pacientes? ¿Cuántos ingresos? Ingresos dos. Pacientes, pocos. Entonces, para qué vamos a abrir más unidades, con una ya tenemos más que de sobra y a lo mejor hasta la cerramos'", escenifica.

Así las cosas, asegura que "hay muchos pacientes, pero si no hay recursos, no van a venir"; que "ya le ha pasado a otras familias de la asociación" que han querido ingresar a sus familiares y no han podido; y, lo que más le preocupa, que "a esto no se le está dando publicidad ninguna, no se está facilitando que la gente sepa que está aquí la unidad". "Yo digo, la familia de Huelva que está con una situación así, que no se entera porque no hay ninguna publicidad de la unidad, sigue con el mismo drama, no tiene nada resuelto, no sabe que existe esto siquiera", lamenta.

La presidenta de TCA Andalucía recuerda el recorrido de esta unidad. Primero su entrega de firmas en mayo de 2019; luego el anuncio de la Consejería de hacer dos unidades, una para Andalucía occidental y otra para la oriental; una Proposición No de Ley (PNL) aprobada por unanimidad el 27 de junio en la que se insta al Gobierno autonómico a la puesta en marcha de estas unidades; y el anuncio en el Parlamento de Andalucía del consejero, Jesús Aguirre, de que la primera unidad estaría en octubre --finalmente se abrió en diciembre-- y que la Junta elaboraría un censo para conocer el número real de afectados antes de abrir la segunda.

PETICIÓN ABIERTA

Patricia Cervera aún mantiene su petición en change.org ('www.change.org/p/mi-hija-tiene-anorexia-necesitamos-una-unid...'). En ella sigue recogiendo firmas por su causa e invita a los usuarios a llamar a la Dirección General de Asistencia Sanitaria para reclamar la apertura "del cien por cien" de la hasta ahora única unidad de Trastornos Alimentarios en la región.

Además, este miércoles 19 se ha reunido en Sevilla con los grupos parlamentarios de Ciudadanos y Adelante Andalucía para lograr más apoyos y en una fecha aún por determinar se celebrará una sesión en la Comisión de Salud y Familias del Parlamento de Andalucía.