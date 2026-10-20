El auditorio Edgar Neville acoge la gala 'Háblame de ti' con la participación de 400 mayores de la provincia de Málaga

Gala 'Háblame de ti', en Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El auditorio Edgar Neville de Málaga ha acogido este martes la primera edición de la gala 'Háblame de ti', un espectáculo en el que han participado más de 400 mayores llegados de diferentes puntos de la provincia y en el que han podido compartir experiencias de vida y momentos de humor también cargados de emotividad.

La gala 'Háblame de ti', conducida por el presentador Rafael Cremades, se ha desarrollado en torno a tres grandes bloques temáticos: la nostalgia, el amor y el legado.

A través de ellos, durante el evento ha recorrido diferentes etapas de la vida de los participantes, recuperando anécdotas, historias familiares y recuerdos que han despertado la emoción y las sonrisas entre los asistentes en una clara lucha contra el edadismo y los prejuicios que rodean a los mayores.

El espectáculo ha contado con un formato muy similar a los shows televisivos, con la participación de una tuna, mariachis y una sesión musical a cargo de Raquel Deejay, además de diferentes proyecciones audiovisuales y mensajes de artistas como Diana Navarro, Salva Reina y Los del Río.

Esta gala ha estado enmarcada dentro de las 400 actividades en las que han participado más de 3.500 personas organizadas por la Diputación de Málaga este mes de octubre con motivo del decimoquinto Mes del Mayor.

La vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma, y el diputado de Mayores, José Santaolalla, han participado en esta gala y han recordado la importancia de mantener vivos los recuerdos y compartirlos como una de las premisas para combatir la soledad no deseada entre las personas mayores.

"Con esta gala hemos querido conseguir que nuestros mayores sean los verdaderos protagonistas, que compartan sus recuerdos, sus experiencias y todo lo que han aprendido a lo largo de su vida", ha declarado Ledesma.

Asimismo, el diputado de Mayores ha comentado que ellos "tienen mucho que contar, pero también mucho que seguir viviendo y disfrutando", al mismo tiempo que ha reiterado "el compromiso de la Diputación de seguir ofreciéndoles espacios para encontrarse, relacionarse y compartir buenos momentos", ha concluido.