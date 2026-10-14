Aula de mayores de la Universidad de Málaga comienza el curso con más de 3.000 inscritos en 217 actividades formativas

Inauguración Aula de Mayores en el Universidad de Málaga. - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aula de Mayores de la Universidad de Málaga (UMA) ha comenzado el curso académico 2026-2027 con 3.150 alumnos matriculados en un programa que incluye 217 actividades formativas, entre cursos, talleres anuales, asignaturas, seminarios y talleres trimestrales.

La iniciativa dirigida a mayores de 55 años mantiene tres sedes en la capital malagueña, situadas en El Ejido, Teatinos y La Térmica, además de contar con otras en la provincia.

El Aula de Mayores de este curso se ha inaugurado este miércoles en el Paraninfo Universitario, en un acto al que han asistido, el rector de la UMA, Teodomiro López; la vicerrectora de Igualdad y Acción Social, María José Berlanga; el delegado de Desarrollo Educativo y Universidad de la Junta de Andalucía, Miguel Briones; la delegada de Igualdad, Laura Valle, y el director del Aula, Jesús Delgado.

López ha destacado la importancia de este programa formativo que la UMA puso en marcha en el curso 1994-1995 y que "ha evolucionado desde un ciclo de conferencias hasta una oferta más amplia de módulos temáticos y actividades".

"El Aula de Mayores busca facilitar el acceso al conocimiento, fomentar las relaciones sociales y promover un estilo de vida activo, una ciudadanía comprometida y un envejecimiento saludable que contribuya a mejorar la calidad de vida de sus participantes", ha afirmado.

LA UMA PROGRAMA 60 ACTIVIDADES FORMATIVAS EN TEATINOS

La UMA ha acordado ampliar la oferta formativa en el Campus de Teatinos para este curso con 60 actividades programadas. Las iniciativas cuentan con temáticas como la cultura fenicia, genética, fotografía, escultura, arquitectura moderna, microbiota, matemáticas, ajedrez, acuarela, proyectos sonoros y verdiales.

Entre las actividades formativas desarrolladas durante las más de dos décadas de existencia del Aula de Mayores, figura la participación activa de alumnos en instituciones o en asociaciones como Tierra de Maestros, Fundación Harena, el Teléfono de la Esperanza o Solidaridad Internacional Andalucía.

Asimismo, se han desarrollado diversas colaboraciones con distintos proyectos, como las excavaciones arqueológicas del Cerro del Villar.

También continuará el proyecto Radio UMA 55, un programa de hora y media mensual para la información, la formación y el entretenimiento, con vocación intergeneracional.

La propuesta de contenidos es variada: diálogos, entrevistas sobre importantes aspectos relacionados con la formación académica en el ámbito de los programas universitarios para mayores y el envejecimiento activo, se alternan con informaciones de interés en el marco del Aula y su programa Erasmus+, junto con momentos de actividad cultural y musical.

NUEVA CONVOCATORIA MOVILIDAD ERASMUS+ PARA MAYORES DE 55 AÑOS

La UMA pondrá en marcha a partir de enero la convocatoria de 'Movilidad Erasmus+ en Educación de Personas Adultos para el Aula de Mayores+55', que alcanza este curso su tercera edición.

Hasta el momento se han llevado a cabo cuatro movilidades de estudiantes a entidades de educación de adultos mayores de Italia, Portugal, República Eslovaca e Irlanda.

Mientras tanto, la universidad malagueña ha recibido durante el pasado curso cabe destacar el programa Erasmus+ de Italia (Udine, Moretta) y Finlandia (Sastamala), con alumnos recibidos de esos países.

En contrapartida, durante el curso académico 2024/2025, la UMA empezó a financiar viajes de estudios en grupo para estudiantes y visitas individuales para docentes.