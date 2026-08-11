El Ayuntamiento avanza en la tramitación urbanística para la ampliación del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga

La portavoz del equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles, junto con las concejalas Carmen Casero y Alicia Izquierdo - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga avanza en la tramitación urbanística para la ampliación del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma). Así, la junta de gobierno local ha aprobado el estudio de detalle que ordena urbanísticamente y posibilita la extensión en más de 37.300 metros cuadardos (m2) de superficie.

Con esta iniciativa se da repuesta a la necesidad de ampliar este equipamiento municipal que es estratégico para la ciudad, cuya actividad ha adquirido una relevancia creciente en el ámbito congresual, ferial, empresarial y turístico.

La ampliación del Fycma permite reforzar la capacidad funcional del recinto, mejorar su competitividad y adaptar sus instalaciones a las actuales demandas del sector MICE, con incidencia directa sobre la actividad económica, la captación de eventos y la proyección metropolitana de Málaga, según han informado en rueda de prensa la portavoz del equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles, y la concejalas Carmen Casero y Alicia Izquierdo.

Han señalado que el estudio de detalle ordena un ámbito de 49.188,55m2, como suma de la superficie de la parcela colindante (37.323,16 m2) y parte (11.865,39 m2) de la parcela donde está construido el Palacio de Ferias y Congresos, esto último con el fin de resolver la continuidad física, funcional, espacial y arquitectónica entre el edificio existente y la nueva extensión.

La edificabilidad máxima del ámbito de la ampliación es de 60.000 m2t, que se sumarán al recinto actual. Así, se responde a las necesidades funcionales derivadas de la ampliación del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y constituye la materialización del techo edificable necesario para albergar el programa de usos previsto en el anteproyecto actualmente en redacción.

De esta forma, se atiende el notable incremento de la actividad del Fycma, consolidando su posición como equipamiento estratégico para la ciudad y permitiendo atender la creciente demanda de espacios destinados a congresos, ferias y grandes eventos, cuya capacidad ha quedado limitada por las dimensiones del edificio existente.

Esta tramitación da cumplimiento al Plan Especial del Sector de Actuación PE-T.2 'Parque Ferial' del PGOU de Málaga que contempla este instrumento para completar la ordenación urbanística necesaria para posibilitar la ampliación del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Incluye las alineaciones sobre rasante y bajo rasante, y la altura máxima (35 metros) de la parcela donde se amplía (con planta baja, primera y cubierta).

También se analizan y justifican las condiciones de accesibilidad, capacidad de aparcamiento y funcionamiento general del ámbito en relación con la ampliación proyectada. Y se garantiza la adecuada integración urbana, funcional y paisajística de la nueva edificación en el contexto territorial y urbano en el que se emplaza.

La parcela donde se establece la ampliación del conjunto edificatorio se encuentra actualmente destinada a los aparcamientos, si bien el propio plan especial prevé la posibilidad de destinarla a este fin. Además, la propuesta contempla igualmente la implantación de aparcamientos bajo rasante, destinados a reponer dichas plazas y a atender las nuevas demandas derivadas del incremento de superficie y actividad.

En cuanto a las características de la ampliación, han destacado que incorpora un nuevo volumen edificatorio concebido como continuación funcional, espacial y arquitectónica del edificio existente.

La intervención persigue configurar un conjunto unitario, capaz de mantener la singularidad del Palacio actual y, al mismo tiempo, dotarlo de una imagen renovada, contemporánea y acorde con las nuevas demandas del sector ferial, congresual y expositivo.

En este sentido, la propuesta refuerza la capacidad operativa del conjunto, incrementa su flexibilidad de uso y permite ampliar la oferta de espacios disponibles para la celebración simultánea de congresos, ferias, exposiciones, eventos empresariales y actividades complementarias.

El esquema volumétrico se apoya en la continuidad con el edificio principal, procurando una integración adecuada entre ambas piezas. Para ello, la ampliación se ordena atendiendo a criterios de funcionalidad, claridad de accesos, conexión interior, compatibilidad de usos, eficiencia logística e integración formal con el conjunto existente. La nueva edificación se concibe como una pieza complementaria, capaz de ampliar la capacidad del Palacio sin perder la lectura unitaria del equipamiento.

Desde el punto de vista funcional, con la ampliación prevista, se permite reforzar los usos principales del Palacio y mejorar la organización de sus espacios.

Entre otros, en planta baja se prevé el desarrollo de nuevos espacios polivalentes de exposición, una sala congresual (2.600 localidades), áreas de acceso y distribución que permitan el uso simultáneo y flexible de los distintos ámbitos, así como zonas de restauración, almacenamiento, logística, salas de conferencias, protocolo y demás espacios de servicio necesarios para el funcionamiento del conjunto.

En planta primera se completa el programa con salas de conferencias (1.400 localidades) vinculadas a la sala congresual principal (2.600 localidades), accesible también desde este nivel, así como con oficinas, espacios administrativos y dependencias auxiliares propias de un equipamiento de estas características.

Por otro lado, han detallado que todas estas reservas de usos se concretarán en el proyecto de edificación. La propuesta contempla igualmente la implantación de dos plantas de aparcamiento bajo rasante, con una capacidad aproximada de 2.000 plazas, destinadas tanto a restablecer las plazas afectadas por la ampliación como a atender las nuevas demandas derivadas del incremento de superficie y actividad.

Estas plantas albergarán, asimismo, los espacios de instalaciones y servicios técnicos necesarios para el adecuado funcionamiento del edificio.

Por último, la propuesta incorpora criterios orientativos, no vinculantes, de mejora del espacio público y de la calidad ambiental del entorno inmediato, compatibles con la implantación del nuevo volumen edificatorio.

Una vez acordada la aprobación inicial, se someterá a información pública y al requerimiento del informe preceptivo y vinculante de Aviación Civil.