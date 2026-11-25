Estepona intensifica la vigilancia y sanciona el depósito de basuras y enseres en la vía pública - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento del municipio malagueño de Estepona está intensificando las tareas vigilancia frente a los vertidos incontrolados y basuras depositadas fuera de contenedores, medidas que se acompañan de las correspondientes sanciones.

El Consistorio vigila especialmente los depósitos de residuos, muebles y enseres fuera de los contenedores habilitados o en espacios donde está expresamente prohibido realizar este tipo de vertidos.

Abandonar bolsas de basura, muebles, electrodomésticos y otros residuos en la vía pública, junto a los contenedores o en parcelas y zonas no autorizadas constituye una conducta incívica que perjudica al conjunto de la ciudadanía, además de generar problemas de salubridad, seguridad y deterioro del entorno urbano y natural, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Estas actuaciones se enmarcan en las medidas municipales destinadas a combatir los vertidos incontrolados, entre ellas, la puesta en marcha a comienzos de este año de una brigada específica de limpieza destinada al mantenimiento y adecentamiento del entorno de los contenedores en la zona del extrarradio para reforzar el servicio en estos espacios.

El Ayuntamiento recoge cada día una media de más de 12,5 toneladas de residuos en vertederos ilegales en zonas alejadas del casco urbano, lo que supone casi un 20 por ciento más que los retirados durante el pasado año. Este problema genera un importante daño a entornos del extrarradio y a nuestro medio ambiente, por lo que se recuerdan las sanciones que suponen este tipo de infracciones.

Así, en el mismo sentido, el Ayuntamiento mantiene activa la campaña informativa con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de hacer un uso adecuado de los espacios públicos y de los servicios municipales de recogida de residuos.

A través de esta campaña, el Consistorio viene recordando que mantener Estepona limpia es una responsabilidad compartida y que existen alternativas gratuitas y autorizadas para deshacerse correctamente de muebles, enseres y objetos voluminosos.

Por otro lado, han recordado que los ciudadanos disponen de un servicio gratuito de recogida de muebles, enseres y electrodomésticos, que puede solicitarse a través de la aplicación Línea Verde o llamando al teléfono 951 70 38 49. Una vez realizada la solicitud, los servicios municipales indican el día y la hora en que deben depositarse los objetos para facilitar su retirada y evitar que permanezcan innecesariamente en la vía pública.

Asimismo, los vecinos pueden utilizar el Punto Limpio municipal para depositar aquellos residuos domésticos que, por sus características, no deben arrojarse a los contenedores convencionales.

El Ayuntamiento ha recordado que las infracciones relacionadas con el abandono incontrolado de residuos pueden conllevar importantes sanciones económicas, en función de su gravedad y de la naturaleza de los materiales depositados. Las multas pueden alcanzar los 2.000 euros en infracciones leves, situarse entre los 2.000 y los 100.000 euros en las graves y superar el millón de euros cuando se trate de residuos peligrosos.

El Consistorio continuará trabajando para evitar este tipo de comportamientos, reforzando las actuaciones de vigilancia y control y aplicando las medidas sancionadoras previstas en la normativa.

Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para mantener una ciudad limpia, cuidada y respetuosa con el medio ambiente.