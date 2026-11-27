Imagen de la plantación de flores ornamentales. - PICASA-AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

MÁLAGA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha comenzado los trabajos de la plantación extraordinaria de flores ornamentales con motivo de la Navidad. Esta actuación tiene como objetivo embellecer zonas verdes y los espacios públicos, tanto del casco urbano como de las barriadas y áreas residenciales del extrarradio, con plantas características de las fiestas navideñas.

Así lo ha informado el Consistorio en una nota, donde ha recogido que el teniente alcalde del área de Servicios y Control Externo, Blas Ruzafa, ha explicado que en esta campaña se plantarán más de 23.000 ejemplares, entre los que destacan más de 16.000 ciclámenes y 7.000 pascueros de diferentes colores.

Los operarios municipales ya han comenzado con la plantación que se está desarrollando en distintos puntos del término municipal, con especial atención a las principales avenidas de acceso a la ciudad, las calles más transitadas, las zonas comerciales y los espacios públicos de mayor afluencia.

Las flores se colocarán también en torno a los árboles luminosos que se han instalado en diferentes puntos del municipio, así como en rotondas, plazas y otros espacios ajardinados. Además, se colocarán en torres florales, jardineras colgantes y en maceteros.

Entra los lugares en los que se desarrollará esta actuación se encuentran avenidas como Litoral, Andalucía, España y Juan Carlos I, el Paseo Marítimo y enclaves céntricos y comerciales como la calle Terraza, la plaza Antonia guerrero y la plaza de Las flores, así como en zonas del extrarradio con el propósito de extender el ambiente navideño a todos los rincones del municipio.

Ruzafa ha señalado que la decoración navideña supone "un aliciente más para disfrutar de las calles, pasear por la ciudad y apoyar al comercio y la hostelería local durante una de las épocas de mayor actividad del año".