Imagen de las instalaciones de la pista de lanzamientos del Estadio de Atletismo de Estepona (Málaga). - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha anunciado que está llevando a cabo una actuación destinada a mejorar las condiciones de seguridad de la pista de lanzamientos del Estadio de Atletismo, mediante la instalación de cuatro nuevas redes de protección adicionales que permitirán reforzar la seguridad durante la utilización de este espacio.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, el proyecto contempla la colocación de redes de seguridad en la jaula de lanzamiento, con unas medidas de 2,30 por 10 metros, dos de ellas y de 2,8 por 10 metros, las otras dos. También, contarán con una malla de dimensiones máximas de 44 por 44 milímetros y una resistencia mínima a la rotura de 300 kilogramos, conforme a la normativa NIDE. Serán de color verde y tendrán un grosor de 5 milímetros.

Asimismo, la Administración local ha destacado que la actuación incluye la colocación de dos postes de diez metros de altura en la zona de césped, que serán instalados sobre soportes separados entre por sí por una distancia de cinco metros. Entre ambos se colocará una red de protección de cinco por diez metros, con las mismas características técnicas de las anteriores, con la intención de crear una barrera de seguridad para proteger la pista de calistenia y el resto de zonas exteriores.

Esta zona de lanzamiento ubicada en el Estadio de Atletismo fue construida por el Ayuntamiento en 2020 y permite la práctica de disciplinas de lanzamiento como el disco, la jabalina, el martillo y el peso. Consta de dos dados de hormigón que contienen sus correspondientes aros de lanzamiento de peso y lanzamiento de disco y martillo.

También, cuenta con una jaula para contener los artefactos de lanzamiento de disco y martillo, además de un pasillo de 31 metros de largo revestido de pavimento de caucho para el lanzamiento de jabalina.