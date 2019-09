El Ayuntamiento de Málaga trabaja para conocer los efectos en la ciudad de la quiebra de Thomas Cook

Publicado 23/09/2019 12:06:26 CET

MÁLAGA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha explicado que para conocer los efectos en la ciudad de la quiebra del turoperador Thomas Cook, el más antiguo del mundo, se está trabajando desde el Área de Turismo con la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) para ver si hay hoteles de Málaga donde puede existir afectación.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha incidido, no obstante, en que, en principio, con la lista publicada por Exceltur "en los once destinos más afectados no figura ni la ciudad de Málaga ni la Costa del Sol", lo que ha calificado de "buena noticia dentro de la mala noticia a nivel mundial y también a nivel de imagen para Reino Unido que supone la quiebra del turoperador Thomas Cook".

Asimismo, De la Torre ha apoyado a los hoteles con clientes de este operador turístico: "Tengan la seguridad de que lo que podamos hacer nosotros, lo haremos; y lo hará también el Gobierno español y andaluz, seguro, de garantizarles el máximo apoyo para cobrar lo que le deben".

"En muchos casos los hoteles pueden cobrar directamente al cliente cuando es una reserva hecha y no es el pago a través de la agencia Thomas Cook", ha agregado, añadiendo que en el plano humano, de cara a los turistas afectados, que "serán menos que en otras zonas porque no estamos en la lista de los destinos más afectados" estarán para "ayudarles y apoyarles mientras llegue el momento de su vuelta al origen, sea Reino Unido o el país que fuere".