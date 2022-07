La banda escocesa Simple Minds llenará este viernes Starlite Marbella del mejor rock británico

MARBELLA (MÁLAGA), 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La banda escocesa Simple Minds, una de las más exitosas de Reino Unido, aterriza este viernes en el festival Starlite Catalana Occidente de Marbella (Málaga), y prometen llenar el recinto del mejor rock británico.

Tras producir 20 álbumes de estudio, vender más de 60 millones de discos y alcanzar lo más alto con trabajos como 'New Gold Dream', 'Sparkle in the rain' o 'Once Upon a Time', Simple Minds está de vuelta con una gira que celebra sus 40 años subidos a los escenarios y que "hará sonar grandes canciones de su icónico catálogo de éxitos", han indicado desde la organización del festival.

Desde su debut en esta cita musical en 2012, la banda de rock ha alcanzado incontables veces el número uno en Reino Unido, así como en países de todo el mundo, y volverá a tocar su música de estilo tan único para el público del festival.

Simple Minds han sido unos pioneros en la industria durante más de 40 años, conquistando la era post-punk y creando hitos que perduran en el tiempo. Lejos de retirarse, el grupo ha anunciado que lanzará un nuevo álbum el próximo 21 de octubre, 'Direction of The Heart', del que ya publicaron el pasado mes de junio el sencillo 'Vision Thing'.

Así, se encuentran inmersos en una gira que traerán a Starlite Marbella este viernes para continuar en Murcia y Jerez de la Frontera (Cádiz), y en países europeos como Mónaco, Alemania, Francia, Bélgica o Reino Unido.