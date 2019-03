Bendodo afirma que Málaga será una gran ciudad europea cuando dé una solución a la integración del Guadalmedina

Publicado 18/03/2019 13:07:30 CET

Cree que la llegada de Montesinos "suma" y asegura que le gustaría pactar con el PSOE porque se daría "ejemplo de madurez democrática"

MÁLAGA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha asegurado que la Junta de Andalucía tratará a Málaga "como se merece" y desbloquearán "con rigor y seriedad" tres temas pendientes para la ciudad: el metro, el tercer hospital y la integración urbana del río Guadalmedina. Cuando esto último suceda, ha dicho, "Málaga será una gran ciudad europea".

En un desayuno informativo del Grupo Joly en Málaga, el número tres del Ejecutivo autonómico ha aludido al plan que se prevé desarrollar sobre el río que cruza la capital a medio y largo plazo. "Nos lo tomaremos muy en serio y nos apoyaremos en lo que diga la ciudad; Málaga será esa gran ciudad cuando dé una solución urbana al Guadalmedina", ha enfatizado.

En este punto, ha recordado el "magnífico trabajo" desarrollado desde hace años por la Fundación Ciedes al respecto y ha asegurado que las soluciones llegarán "de la mano de lo que ha hecho".

Así, ha indicado que se han dado instrucciones a la Consejería de Medio Ambiente para que este sea uno de los proyectos prioritarios: "Queremos que sea importante y lo va a liderar el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno. Hemos puesto el tren en marcha".

También ha recordado que ya hay una decisión política sobre el metro de la capital malagueña, que es parar la línea en superficie al Hospital Civil; además de estar ya en estudio la prolongación del suburbano hasta el Parque Tecnológico de Andalucía.

Bendodo ha subrayado, no obstante, que llevar el metro al PTA en superficie "no da una solución definitiva a los problemas" de la tecnópolis, incidiendo en que hay que aplicar más medidas como mejorar los accesos, entre otras.

El tercer hospital es, a juicio de Bendodo, "fundamental" para la ciudad y ha asegurado que en el primer presupuesto del nuevo Gobierno irá una partida para su construcción, "al menos una cantidad para los estudios previos y la licitación del proyecto".

Sin detallar la partida, ha incidido en que esta infraestructura es "una necesidad". "Málaga es la que peor está en sanidad pública de Andalucía, por eso hay más camas privadas, porque falla la pública y hay que corregirlo", ha apuntado Bendodo, quien ha aclarado que mientras ese centro sanitario se construye "hay que crear soluciones a corto plazo y el delegado de Salud --Carlos Bautista-- está en ello".

"Conozco de primerísima mano la escasa voluntad del anterior Gobierno andaluz con el tercer hospital; y conozco de primerísima mano la férrea determinación del Gobierno del cambio con el tercer hospital. Créanme que la diferencia es abismal; se ha hecho luz para que este proyecto sea realidad", ha sostenido.

Cuestionado por el tren a Marbella (Málaga) y que no sea uno de los proyectos de los que se habla, pese a haber sido demandado en numerosas ocasiones, Bendodo ha asegurado que "no es competencia de la Junta sino del Ministerio de Fomento", pero ha subrayado que "no puede entender" que una ciudad de la talla de la marbellí sea la única de más de 100.000 habitantes sin una conexión ferroviaria. "Si fuera una línea deficitaria lo puedo entender pero no lo sería", ha apostillado.

En su intervención, el titular andaluz de Presidencia ha hecho hincapié en la importancia de Málaga, una provincia a la que ahora "se tratará como se merece", restando importancia al hecho de que el presidente y tres consejeros --él, la titular de Empleo, Rocío Blanco; y el de Educación, Javier Imbroda-- sean malagueños.

"Málaga funciona; cerró el año con una tasa de paro del 16,6 por ciento, cuatro puntos por debajo de la media regional; aporta más de 600.000 cotizantes a la Seguridad Social del total de Andalucía, que es de unos tres millones; la Costa del Sol ha cerrado 2018 con más de 12,6 millones de visitantes. Málaga es un modelo de éxito", ha expuesto Bendodo.

Así, pese a que tiene problemas y debilidades "que atajar", en líneas generales, según el número tres de la Junta de Andalucía, Málaga "ha sabido posicionarse en un mercado global competitivo de manera muy satisfactoria".

"Málaga ha funcionado razonablemente bien en los últimos años pese a que no ha recibido el apoyo institucional que se ha ganado a pulso y no lo digo con ánimo de despertar agravios. No hagamos una lectura simplificada pero no siempre ha tenido la atención que se merece en la Junta y eso tiene que cambiar", ha argumentado, aclarando que esta provincia "no va a tener privilegios ahora" pero sí recibirá el trato "que merece".

PABLO MONTESINOS

En clave política, el también presidente del PP de Málaga ha destacado el fichaje del periodista Pablo Montesinos como número uno al Congreso de los Diputados por la provincia, asegurando que el contar con personas de la sociedad civil "es un buen mensaje".

"Estamos faltos de eso. Dar el paso a la política ninguno lo haría porque los salarios son bajos, automáticamente tienes el foco puesto y te pasan el microscopio y nadie tiene necesidad a no ser que tengas mucha vocación de servicio público", ha expuesto Bendodo.

Por ello, ha agradecido a Montesinos que dé el paso y ha recordado que igual lo hizo el alcalde de Estepona, José María García Urbano, hace unos años. Así, con la llegada del joven periodista malagueño, Bendodo ha indicado que el PP "puede crecer, aumentar y sumar nuevos apoyos".

"Somos un partido abierto para entrar y para salir", ha sostenido, destacando el trabajo de Carolina España, número uno en los anteriores comicios y que irá en los del 28 de abril como número dos. "Pablo --Montesinos-- va a sumar mucho al proyecto del PP", ha incidido.

"TENEMOS QUE SER CAPACES DE PACTAR CON TODOS"

En el ámbito nacional, a juicio de Elías Bendodo, el PP debe ser capaz de "pactar con todos", incluidos el PSOE o Podemos: "Sin duda. A mí me gustaría porque daríamos ejemplo de madurez democrática en nuestro país; en Alemania que derecha e izquierda cogobiernen es algo normal; aquí no tenemos la madurez para que eso se produzca".

En su opinión, lo "ideal" es el "bipartidismo corregido y adaptado a la realidad actual". "El tiempo de las mayorías absolutas ha acabado. Los ciudadanos quieren que los partidos políticos pacten, lleguen a consensos. Es el momento de crear nuevas mayorías desde la moderación y el diálogo y el nuevo mapa político de España obliga a ello", ha defendido.

Ha manifestado que estas próximas elecciones generales son "clave para el futuro de España" y ha puesto como ejemplo el Gobierno en Andalucía de PP y Ciudadanos, un acuerdo "exportable y existe la oportunidad de que ese bloque de cambio triunfe" en el país.

Cuestionado por Vox, Bendodo ha indicado que tiene más "miedo" a los "populistas de Podemos". "Los tres --PP, Cs y Vox-- estamos en un espectro de centro derecha pero somos tres partidos distintos y hay margen de entendimiento", ha opinado, añadiendo que el acuerdo de PP y Vox en Andalucía "ya lo había firmado el PP con el PSOE".

También ha aludido a las elecciones europeas, que al igual que las locales serán el 26 de mayo, y ha defendido que el andaluz es un gobierno "profundamente europeísta".

GOYESCA DE RONDA

Por otro lado, sobre el cambio de fecha de la Goyesca de Ronda, Bendodo ha indicado que la Junta, y en concreto su Consejería, es competente para autorizar festejos taurinos y "si reúnen las condiciones no se puede decir que no".

Ante la polémica por el hecho de que el empresario de la Maestranza de Ronda, Francisco Rivera, haya decidido celebrarla a finales de agosto y no coincidiendo con la Feria, el consejero ha apelado al diálogo aunque ha considerado que "tiene sentido que esté dentro de la Feria de Ronda como ha sido toda la vida". No obstante, ha dejado en manos del director general de Interior y Espectáculos Públicos, Miguel Briones, esta cuestión.