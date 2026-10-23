Bendodo anuncia cinco compromisos de Feijóo con Málaga para acabar "con ocho años de bloqueo" y responder a ciudadanos

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, interviene en un desayuno informativo. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato a diputado por Málaga, Elías Bendodo, ha anunciado este viernes cinco compromisos concretos con Málaga que Alberto Núñez Feijóo impulsará si llega a la Presidencia del Gobierno, con el objetivo de poner fin "a años de bloqueo en infraestructuras, movilidad, vivienda, energía y agua en la provincia".

Bendodo se ha pronunciado así durante su intervención en Forum Europa Tribuna Andalucía, celebrado en Málaga, donde ha estado acompañado por la presidenta provincial del PP y delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, y ha defendido que la provincia necesita "más gestión y menos ideología" para dar respuesta a los problemas derivados de su crecimiento económico y demográfico.

El primero de esos compromisos, ha dicho, pasa por mejorar el servicio de Cercanías con más trenes y menos tiempos de espera para dar respuesta "a uno de los principales problemas de movilidad de la Costa del Sol y del área metropolitana". A ello ha sumado la actuación sobre siete enlaces de la A-7 para aliviar los problemas de tráfico y mejorar la capacidad de una de las principales arterias de comunicación de la provincia.

El dirigente 'popular' ha señalado como otra prioridad "el desbloqueo de la red eléctrica", lo que considera "imprescindible para permitir la llegada de nuevas inversiones, facilitar el crecimiento empresarial y generar empleo".

Bendodo ha puesto como ejemplo la proyectada fábrica de diamantes, "una inversión de alrededor de 1.000 millones de euros que finalmente se marchó de Málaga por la falta de capacidad eléctrica", y ha advertido de que la provincia "no puede seguir perdiendo inversiones y puestos de trabajo porque el Gobierno no garantice la energía que necesita para crecer".

Ha situado también la vivienda entre "los grandes compromisos del futuro Gobierno de Feijóo con la provincia", punto en el que ha defendido la necesidad de impulsar nueva construcción, reformar la Ley del Suelo y desbloquear las 25.000 viviendas afectadas actualmente por la falta de suministro eléctrico.

"Málaga necesita soluciones para que su crecimiento vaya acompañado de vivienda y oportunidades para las familias y los jóvenes", ha señalado Bendodo.

Como quinto compromiso ha anunciado sacar adelante "de una vez" la desaladora de la Axarquía, una infraestructura "largamente demandada para reforzar la garantía de agua en una comarca especialmente afectada por la sequía y con un importante peso agrícola, turístico y residencial", ha recordado.

Bendodo ha contrapuesto estos compromisos con lo que ha calificado como un "castigo implacable" del Gobierno de Sánchez a Málaga durante los últimos años y ha recordado "los problemas del AVE, la falta de avances en el tren litoral, el elevado coste de la autopista de la Costa del Sol y la ausencia de soluciones suficientes a los problemas de movilidad que sufre la provincia".

Por último, ha defendido que estos cinco compromisos responden "a demandas concretas de los malagueños" y reflejan "un cambio de enfoque basado en la gestión y en el cumplimiento"; al tiempo que ha subrayado que Málaga "no puede seguir esperando".

Por eso, ha reivindicado un Gobierno de España "que acompañe el dinamismo de la provincia con inversiones, infraestructuras y decisiones que permitan seguir creando empleo, atrayendo proyectos y mejorando la calidad de vida".