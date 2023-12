Bendodo asegura que Diputación, Junta y Ayuntamientos suplen la "ausencia negligente" del Gobierno en Málaga

MÁLAGA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular y diputado por Málaga, Elías Bendodo, ha criticado la falta de inversiones del Gobierno de Pedro Sánchez en la provincia desde hace más de cinco años frente a la Diputación, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos "que con su trabajo y sus inversiones están supliendo la ausencia negligente y la dejación de funciones del Ejecutivo en la provincia".

Tras mantener una reunión con el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, al que Bendodo ha felicitado por comprometerse a invertir en este mandato 200 millones para luchar contra la sequía y mejorar la gestión del agua; el dirigente 'popular' ha afeado a Sánchez que "haya abandonado a la provincia, donde sólo ha dejado promesas sin cumplir".

En este punto, ha enumerado el trasvase de Iznájar, "que ni han hecho ni han dejado a la Junta acometerlo"; la desaladora de Mijas y los 100 millones prometidos días antes de las elecciones municipales para la desaladora de la Axarquía "y de las que no sabemos nada" o la ampliación de la desaladora de Marbella, "que van a hacer la Junta de Andalucía y Acosol".

Pero también ha aludido Bendodo al "abandono de los trenes en la provincia, con continuos fallos, averías e incidencias"; la ausencia de noticias del Gobierno para el futuro Auditorio de Málaga o las obras del tejado de la Catedral y la "dejadez continua" en carreteras y en la movilidad en general: "Lo único que ha hecho el Gobierno de España es cambiar los puntos kilométricos de la A7, llevarse el kilómetro cero de Cádiz a Barcelona".

"Los socialistas lo prometen todo en campaña electoral y luego no cumplen nada pero en Málaga, como en toda España, sabemos bien que Pedro Sánchez no es de fiar", ha sostenido Bendodo, quien ha lamentado que el Gobierno "sólo se dedique a pactar con los herederos de ETA en Pamplona como pago por su investidura; a freír a impuestos a los españoles y a no bajar el IVA de la carne y el pescado como venimos reclamando ante el incremento de la cesta de la compra casi un 30% en los últimos tres años".

El Gobierno de España, ha señalado Bendodo, "bate récord de recaudación y asfixia a las familias con sus impuestos", negando además inversiones necesarias para la provincia de Málaga con "una absoluta dejadez que no vamos a tolerar y por eso hemos presentado ya 17 preguntas parlamentarias".

Por su parte, el presidente de la Diputación, quien ha recordado el trabajo de Bendodo al frente de esta institución durante ocho años, ha advertido de los retos y desafíos a los que se enfrenta la provincia en 2024, principalmente la sequía y los problemas de movilidad, tanto en carreteras como en trenes, y que "exigen inversiones y colaboración de todas las administraciones".

"Málaga es la provincia que más ha crecido en España y la que más va a crecer en los próximos años. Y frente a esa realidad y a esas necesidades, el Gobierno de Pedro Sánchez ha abandonado las inversiones en nuestra provincia", ha subrayado Salado, quien ha afeado el "nuevo desprecio y el insulto a los malagueños con el teatrillo de reunión entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el secretario provincial del PSOE, Daniel Pérez, que no ha arrancado ni un compromiso para Málaga".

Así, ha criticado que Puente priorice reunirse con un miembro de su partido antes que con él como representante de los malagueños: "La última vez que pedí una reunión fue el pasado 18 de diciembre, tras el accidente en El Chorro, cuando envié una carta al ministro lamentando el estado de las redes ferroviarias, del Cercanías y le solicité que visitara la provincia y se reuniera con los alcaldes, pero ni ha contestado".

Salado ha lamentado que el PSOE provincial "se sume a los ataques y agravios en lugar de defender a los malagueños" aunque ha agregado que Daniel Pérez "está buscando acomodo en Madrid después de registrar los peores resultados electorales de la historia de su partido en las últimas municipales".

Desde la Diputación y las instituciones gobernadas por el PP, ha añadido el presidente de la institución, seguirán trabajando "para todos los ciudadanos, para el progreso de nuestra tierra, para que haya igualdad de oportunidades y se acaben los agravios", además de insistir en que continuarán "alzando la voz contra los ataques al equilibrio territorial y el principio de solidaridad que ha perpetrado este Gobierno de Sánchez en alianza con los independentistas".