Bendodo cree que el Gobierno andaluz "está bien articulado con el número de consejerías que hay"

MÁLAGA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A y consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha asegurado que "es bueno que haya ajustes en los gobiernos", apuntando que desde que los 'populares' están en la Junta de Andalucía "estamos en permanente revisión". No obstante, ha considerado que el Ejecutivo andaluz "está bien articulado con el número de consejerías que hay".

Bendodo ha participado en un coloquio con el responsable de Noticias Fin de Semana Onda Cero, Juan Diego Guerrero, dentro de la Escuela de Verano del PP de Málaga, y, preguntado por cambios en la composición de la Junta, ha señalado que con Cs, socios de Gobierno, estos ajustes "los hablamos permanentemente, lo que pasa es que esta vez ha transcendido. No sé si va a haber cambios, puede que los haya o puede que no, y si no los hay ahora, los habrá en septiembre, o tampoco".

Sobre aumentar el número de consejerías, ha asegurado que "son tiempos de dar un mensaje de que todos tenemos que apretarnos el cinturón y con el equipo que tenemos podemos hacer ajustes". "Que se pueda aumentar consejería, pues se puede, pero no es necesario ahora mismo", ha señalado, insistiendo en que "tenemos un buen equipo y debe seguir funcionando".

Asimismo, preguntado por los temas que la Junta presentará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Conferencia de Presidentes de este viernes, Bendodo ha indicado que llevan "una intensa agenda", con asuntos como la renegociación de la PAC, "porque podemos perder hasta 1.000 millones de euros en Andalucía si se queda como está"; y la prórroga de los ERTE hasta final de año, ya que "las administraciones públicas tenemos que hacer esfuerzos para salvar empresas ahora".

También plantearán que el reparto por comunidades autónomas de los fondos de la Unión Europea sea igual que como se ha hecho en Europa, teniendo en cuenta la población, tasa de desempleo y el PIB. Al respecto, ha señalado que Andalucía pide "lo que es creemos que es justo", siguiendo, además, "el mismo criterio que siempre ha dicho el PSOE".

Preguntado por la cuarentena impuesta por Reino Unido, el portavoz del PP-A ha reiterado que es una "muy mala noticia" para los intereses del sector turístico y ha considerado que ha habido "un mal gesto" del Gobierno de España al no incluir a Andalucía en sus negociaciones iniciales para evitar esa medida: "Es una patada".

Para Bendodo, la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, es "la reina de la soberbia" y Sánchez, "el de la manipulación"; reiterando que "el socialismo ha hecho mucho daño a Andalucía". Respecto al PP, ha asegurado que "no hay un PP de Pablo Casado, o de Feijoó o de Juanma Moreno; existe un solo PP y la suerte del partido es que tiene estos tres líderes importantes, valorados y queridos".

El también presidente del PP de Málaga ha asegurado sentirse orgulloso del partido en la provincia, del que ha dicho es "el que mejor representa a los malagueños". Además, ha apuntado que "no hay una mejor vertebración que cuando gestiona el PP, eso es incontestable", refiriéndose a las instituciones como el Ayuntamiento de Málaga o la Diputación malagueña, dirigidas por los 'populares'.

También se le ha preguntado por si está en riesgo la monarquía parlamentaria, a lo que ha contestado haciendo suya "la frase de la vicepresidenta Carmen Calvo de que la monarquía no es una cuestión que esté en debate o sobre la mesa, no está en cuestión", ya que para Bendodo es "de las mejores cosas que le ha pasado a este país"; otra cosa, ha apuntado, "es lo que está sucediendo".