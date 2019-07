Bendodo: Un gobierno de PSOE y Podemos con el apoyo de independentistas "no dará estabilidad" a los mercados

Actualizado 22/07/2019 11:47:47 CET

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, cree que un gobierno de PSOE y Podemos con el apoyo de independentistas no dará "estabilidad y certidumbre" a los mercados.

"Llevábamos semanas diciendo que esto era un paripé", ha afirmado al ser preguntado tras una rueda de prensa en Málaga sobre las negociaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para desbloquear la investidura.

Bendodo ha apuntado que entre el PSOE y Podemos "se ha confirmado que la solución es quitarme yo y poner a mi mujer". "Creen que los españoles somos tontos y no nos hemos dado cuenta desde el minuto uno; pues evidentemente el PSOE y Podemos se equivocan", ha añadido.

"En cualquier caso, no me preocupa porque es repetir el gobierno Frankestein que definió Alfredo Pérez Rubalcaba, que en paz descanse, entonces", ha señalado Bendodo, que ha considerado que "no fue un buen gobierno para España ese año que duró". "Vamos a ver con qué apoyos cuentan porque, insisto, el PSOE y Podemos no suman y necesitan más apoyos para poder investir al señor Sánchez", ha continuado.

Por todos estos motivos considera que "no es una buena noticia que se produzca o se reedite ese gobierno Frankestein donde jugaron un papel esencial los que quieren que España no siga siendo un país único, esos van a tenerlo libre y no creo que sea una buena noticia".