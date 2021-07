Bendodo cree que "no es serio" que Sánchez quiera "despachar" a cada presidente en cinco minutos en la conferencia

ESTEPONA (MÁLAGA), 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha criticado que en la Conferencia de Presidentes del próximo viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiera "despachar" a cada responsable autonómico en cinco minutos. "No es serio", ha indicado, asegurando que por esto Andalucía va "con poca ilusión".

"Esperemos que en la conferencia se puedan abordar temas pero, insisto, en los cinco minutos que han dado a cada presidente me parece una tomadura de pelo", ha asegurado Bendodo, quien ha asistido a la inauguración y puesta en marcha de la obra de acceso al puerto de Estepona (Málaga).

Bendodo ha asegurado que la Conferencia de Presidentes "está mal enfocada", señalando que llevaban la intención de plantear "muchísimos temas", pero "nos encontramos que nos la quieren despachar en un par de horas, cinco minutos por presidente autonómico para intervenir y punto".

"Eso no es serio, para una vez que se convoca, el presidente del Gobierno quiere despachar a los presidentes autonómicos en media mañana y eso no es de recibo", ha manifestado el consejero, quien lamenta que sea "una reunión para que Sánchez pueda hacerse una foto, escuchar cinco minutos a cada presidente y listo, y eso no puede ser".

Así, ha considerado que España está "en una situación en la que hay que hablar de temas muy importantes", entre las que ha citado "la quinta ola, financiación autonómica, vacunación, fondos europeos"; por lo que ha incidido en que "no se puede despachar esto en un rato, vamos con pocas expectativas y poca ilusión porque requiere más tiempo y dedicación".

Uno de los temas a plantear en la Conferencia es el de la vacunación, sobre lo que Bendodo se ha preguntado "en qué cabeza cabe que al final del camino cuando tienes que acelerar para acabar con esta pesadilla con vacunación como estrategia clara, el Gobierno lo que hace es reducirnos a la mitad la llegada de vacunas a las comunidades autónomas".

Así, ha considerado que ese tema todavía no lo han explicado, insistiendo en que lo que piden ahora mismo es que "la prioridad tiene que ser multiplicar la llegada de vacunas para acabar con la estrategia de vacunación".

En cuanto a la financiación autonómica, ha vuelto a indicar que Andalucía "está infrafinanciada en 4.000 millones de euros por legislatura, lo que supone que los andaluces recibimos cuatro millones de euros menos", considerando que el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se reúne este miércoles "tiene que dar el primer paso en trabajar en un modelo de financiación justo para la comunidad", a la que el Gobierno "debe ya 10.835 millones".