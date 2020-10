Bendodo defiende la importancia del binomio salud-economía y refuerza el apoyo al sector hostelero y turístico andaluz

MÁLAGA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha defendido la importancia del binomio salud-economía en relación con la lucha contra la pandemia, ya que, ha afirmado, "nos estamos jugando lo más sagrado que tenemos, la vida", pero "no podemos olvidar que también nos estamos jugando la economía", incidiendo en la importancia que juega el sector empresarial para la salida de la crisis.

Así lo ha manifestado en su visita este viernes a la Cámara de Comercio de Málaga donde ha podido abordar la situación actual con representantes del sector de la restauración, la hostelería y el turismo, sectores a los que ha trasladado el apoyo y respaldo del Gobierno andaluz. "No queremos que haya ningún sector de la economía andaluza que no sienta el respaldo de la del Ejecutivo", ha defendido, insistiendo en que "mientras no haya una vacuna, los gobiernos tienen que ayudar a las empresas y así ayudar a la creación de empleo".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, Sergio Cuberos, ha criticado la postura del Gobierno central con el sector del comercio, por lo que ha pedido a la Junta ser "correa transmisora" al Ejecutivo central de las ayudas que necesita el sector, especialmente en el ámbito de la hostelería y del turismo. "Si no viene una ayuda directa difícilmente podremos tener una economía fuerte para pasar la crisis", ha dicho.

En este sentido, Bendodo ha mencionado durante su intervención a los medios algunas de las ayudas que el Gobierno andaluz ha aprobado para el sector del comercio. Entre ellas, las ayudas de once millones dirigidas a la modernización, mejora de la competitividad y transformación digital de las pymes comerciales y artesanas; ayudas para impulsar el asociacionismo comercial y los centros comerciales; o un programa de ayudas en especie, por importe de 3,6 millones, para fomentar el uso de herramientas digitales en las pymes.

También ha citado las ayudas para el pago del alquiler de los autónomos: 1.200 euros mensuales para autónomos en general y 4.000 euros para autónomos del sector del ocio nocturno e infantil; así como también la línea de avales de Garántia para ofrecer liquidez a las empresas.

Por otra parte, ha puesto en valor el motor agroalimentario que, en estos momentos, "funciona bien y tira del carro", ha defendido, al tiempo que ha destacado que "actúa de sostén de las exportaciones", con casi la mitad de las ventas del primer semestre: 7.225 millones de facturación en Andalucía.

Por último, y con respecto a la situación sanitaria, ha dicho que la pandemia evoluciona de forma "preocupante" --en la jornada de este viernes Andalucía contabiliza 2.471 hospitalizados, de los cuales 325 están en UCI--. Pero ha garantizado que el Gobierno andaluz "está haciendo todos los esfuerzos para que el sistema sanitario soporte la presión hospitalaria", destacando el Plan 3.000, que ya se encuentra activo, y el Plan 4.500 en el que el Ejecutivo está trabajando para su activación.