Bendodo dice que Puigdemont se puede presentar a elecciones porque Sánchez "le ha hecho una Ley de Amnistía a su medida"

ESTEPONA (MÁLAGA), 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont "se puede presentar a las elecciones gracias a que Pedro Sánchez le ha hecho una Ley de Amnistía a su medida" y ha asegurado que lo que este anunció el pasado jueves, "riéndose del presidente del Gobierno y de todos los españoles", es que "va a venir a España a cobrarse el precio de la investidura".

"Es lamentable que el Gobierno de España le ponga la alfombra roja, el camino de Puigdemont hacia las elecciones catalanas, con una Ley de Amnistía a su medida para que pueda concurrir en las elecciones", ha señalado Bendodo, que se ha reunido este sábado con diputados y senadores de la formación malagueña en Estepona (Málaga).

Según el dirigente 'popular', "no se da cuenta Pedro Sánchez que el chantajista nunca se conforma con el primer pago" y que Puigdemont "no se va a conformar" con la Ley de Amnistía; "exigirá mucho más al Gobierno y lo que hará el Gobierno es seguir arrastrando la dignidad de nuestro país para dar cesiones al independentismo y seguir, no sabemos si una semana más, unos meses más, Sánchez en el sillón de la Moncloa".

"La vergüenza es que después que el Gobierno haya tragado con todo, Puigdemont dé una rueda de prensa riéndose del presidente del Gobierno en su cara y dejando claro lo que decía antes, que el chantajista no se conforma con el primer pago y que el siguiente paso será la declaración unilateral de independencia", ha asegurado Bendodo.

Así, ha considerado que el independentismo "ha pasado de humillar a Sánchez a reírse de él en su cara y no se da cuenta que cuando se ríe el presidente del Gobierno, se ríe el conjunto de los españoles, nos gusta más o nos gusta menos este presidente".

Para Bendodo, en esa rueda de prensa del jueves no se anunció sólo la candidatura a las catalanas de Puigdemont; "lo que anunció verdaderamente el señor Puigdemont riéndose del presidente del Gobierno y de todos los españoles es que va a venir a España a cobrarse el precio de la investidura", ha dicho.

"Eso es lo que ha anunciado el independentismo en la rueda de prensa del otro día, a cobrar al contado con una amnistía, un referéndum y enterrando la solidaridad en nuestro país, que es un pilar básico en nuestro Estado de Derecho", ha incidido el dirigente del PP, quien ha considerado que es "especialmente grave".

En este punto, ha afirmado que los líderes del independentismo "quieren fundamentalmente convertirse en los crupieres de la financiación autonómica"; quiere, ha insistido, "ser el que reparta el dinero entre todas las comunidades autónomas, ser ellos los que lo marquen, y evidentemente quedarse con la parte grande del pastel"; con lo que, ha lamentado, habría "comunidades autónomas de primera y de segunda".

"El independentismo lo que quiere es suplantar al Estado, apartar al Gobierno y ser ellos, con el chantaje, los que marquen la agenda de los temas importantes en nuestro país y decirle a cada comunidad autónoma lo que tienen que percibir", ha incidido Bendodo, quien ha considerado esto "inaceptable, intolerable, y nunca ha pasado en nuestro país". "Y lo peor es que aunque el presidente del Gobierno niegue esto, lo tragará", ha dicho.

En este punto, ha señalado que "cuando niega una cosa, es la antesala a la cesión y a decir que sí", aludiendo a la sedición, la malversación o la amnistía; "porque traga con todo con el solo objetivo de mantenerse sentado un cuarto de hora más en el sillón de la Moncloa".

Para Bendodo, "Sánchez está atrapado entre el chantaje del independentismo y la corrupción que hay en su partido y en su Gobierno". "Es lamentable ver la imagen de España que ha dejado nuestro Gobierno y la reputación que nos deja que un prófugo de la justicia como Puigdemont, investigado por terrorismo, se vaya a presentar a las elecciones catalanas", ha reiterado.

Asimismo, ha asegurado que renunciar a elaborar unos presupuestos Generales del Estado por la convocatoria de elecciones en una comunidad, en este caso Cataluña, "no debe ser normal y no debemos naturalizarlo".

"Esto es una anormalidad democrática, si una comunidad autónoma, sea Cataluña, La Rioja, Andalucía o sea Baleares, convoca elecciones autonómicas porque el presidente autonómico tiene la potestad de disolver el parlamento y convocar elecciones, ¿qué tiene que ver eso con que se presenten en tiempo y forma, como marca la norma, unos Presupuestos Generales del Estado", ha cuestionado.

En su opinión, es "el ejemplo perfecto de hasta qué punto el independentismo catalán manda en la Moncloa", apuntando que "tenemos un gobierno vago, flojo, que trabaja poco". Ha incidido en que "en nuestro país no gobierna el Gobierno, gobiernan las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las diputaciones que son los que están sacando los problemas adelante que tienen los ciudadanos".