Bendodo exige a Sánchez una bajada del "IVA del Turismo" para no castigar "al sector más importante de nuestra economía"

"Este Gobierno radical de izquierdas venía a asaltar el cielo y ha terminado asaltando a las clases media y trabajadora"

MARBELLA (MÁLAGA), 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A y presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha exigido al Gobierno central una bajada inmediata del IVA del Turismo del 21 al cuatro por ciento para que "no siga dando sablazos a quienes más le hace falta ahora ni tampoco al sector más importante de nuestra economía". Así, ha insistido en la urgencia de rebajar este impuesto porque "no se puede competir así con otros países que ofrecen un producto peor que el nuestro o similar".

En la reunión comarcal del PP de la Costa del Sol celebrada este sábado, Bendodo ha recordado que el Gobierno de España, "más sectario y radical de izquierdas", es ahora el Ejecutivo "que tiene la luz más cara y también tiene que bajar el IVA; la gasolina y el diésel más caro, el que más sube los impuestos, el que ahoga a los autónomos y el que quiere que paguemos en las carreteras".

De este modo, y aludiendo a las palabras de Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno, el portavoz del PP-A ha recordado que "este Gobierno que decía que venía a asaltar los cielos y lo que ha terminado es asaltando a las clases media y trabajadora".

Bendodo ha precisado que las bajadas de impuestos favorecen el consumo y estimulan la economía, recordando que la bajada de impuestos a nivel autonómico ha permitido que hubiera 118.000 contribuyentes más y que la administración andaluza ingresara 600 millones de euros más.

"Hemos bajado los impuestos y lo vamos a seguir haciendo, y por cada euro que hemos descontado hemos recaudado cuatro", ha asegurado el portavoz del PP-A, quien ha apostillado que "esta fórmula funciona y está muy relacionada con otros logros, como que por primera vez Andalucía sea la región con más autónomos de España", valorando también las ayudas destinadas al sector.

Aún así, ha advertido que "no se debe bajar la guardia" dado que "tenemos en Moncloa el Gobierno de Sánchez, que es el más caro de la historia". De este modo, lo ha contrapuesto al Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía, del que ha destacado su apuesta por el apoyo a las familias, a los trabajadores y a los emprendedores para alcanzar la recuperación económica.

"Es la diferencia entre un Gobierno que no cree en el turismo ni en el potencial de la Costa del Sol, como dijo el ministro Garzón, y que no ve necesario pedir un plan específico a Europa porque no hace falta", ha criticado, contraponiendo "la gestión responsable del PP y el absoluto desatino en el que Sánchez ha convertido el Gobierno de España", ha lamentado.

EDUCACIÓN Y SALUD, "LOS GRANDES FRAUDES DEL SOCIALISMO"

El también consejero de la Presidencia de la Junta ha detallado durante la reunión comarcal del PP de la Costa de Sol los logros del Gobierno del cambio en la zona "después de casi 40 años de inacción socialista en la Junta de Andalucía".

Entre ellos, ha destacado las inversiones en Educación y Sanidad, asegurando que las banderas socialistas en ambos casos "eran los grandes fraudes y las grandes mentiras. Hemos tenido que venir nosotros, este maldito gobierno de centro derecha a invertir 2.000 millones de euros más en sanidad y 1.000 millones más en educación".

Entre las actuaciones en materia sanitaria, Bendodo ha querido destacar la ampliación del hospital Costa del Sol, que ha considerado "de máxima prioridad" para la Junta. A ello, ha sumado la mejora de los puertos pesqueros de Fuengirola y Marbellla (4,3 millones) o la conexión del puerto de Estepona con el paseo marítimo (1,2 millones).

Bendodo ha defendido así un partido "que se compromete con el territorio" y que espera que, de cara a las próximas elecciones municipales de 2023, el PP consiga gobernar en los municipios donde ha ganado las elecciones y que en la Costa del Sol "son la inmensa mayoría".