Bendodo pide a oposición que "no cometan un error histórico" de no sacar adelante Presupuesto, que "es de los andaluces"

MÁLAGA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha hecho este lunes un llamamiento a todos los partidos de la oposición para que "no cometan un error histórico" de "no sacar adelante un presupuesto --de la Junta para 2022--, que no es del Gobierno, que no es del PP, que no es de Ciudadanos, es de los andaluces".

Por tanto, Bendodo, que ha recordado que el Pleno del Parlamento acogerá el próximo miércoles el debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2022; ha insistido en pedir que estas 48 horas que quedan "sirvan de reflexión y de compromiso".

"Llamamiento para que los grupos políticos de la oposición, PSOE, Adelante Andalucía y Vox, reflexionen y piensen que si votan en contra del presupuesto están votando en contra de Andalucía, no de este Gobierno, porque este presupuesto es especialmente comprometido con la recuperación económica", ha dicho, recordado que se trata de unas cuentas "expansivas y que tienen que servir de impulso a nuestra economía y a la recuperación económica de nuestra tierra".

Así lo ha señalado el también presidente del PP de Málaga, que ha participado en la capital malagueña en el acto 'Premios Junt@s contra la violencia de género'.

"El miércoles es un día muy importante en esta legislatura porque se llevará a debate aprobación o rechazo de las enmiendas a la totalidad un total de 43.800 millones de euros. Nunca, nunca, un presupuesto había tenido una cifra tan alta en Andalucía", ha hecho hincapié Bendodo.

En este punto, ha dicho que "al final, uno puede decir 'nosotros somos un partido que abanderamos la educación pública, la sanidad pública y los servicios sociales', eso llevamos 30 años escuchándolo", ha lamentado Bendodo, que ha dejado claro que "el compromiso, al final, insisto, la frialdad de las cifras". "Nosotros también nos comprometemos como PP, pero encima, ponemos el presupuesto", ha subrayado.

Así, ha explicado que en el proyecto de presupuesto para el próximo año "aumentamos considerablemente las cifras en sanidad, educación y política social", por ello, ha vuelto a hacer una llamamiento a todo el arco parlamentario para que "no cometan un error histórico de no sacar adelante un presupuesto, que no es del Gobierno, que no es del PP, no es de Ciudadanos; es de los andaluces, que le hace falta a los andaluces".

"Estas cuentas son necesarias para la recuperación económica. Los ciudadanos van a premiar al que construye y no al que destruye", ha advertido, al tiempo que ha incidido en que "este presupuesto trata de reconstruir la recuperación económica de Andalucía".

A su juicio, "es muy difícil decirle que no al presupuesto; lleva una partida de 1.100 millones de euros más en sanidad que con respecto al de 2021; 600 millones de euros más en educación y 500 más para servicios sociales respecto al presupuesto de este año", ha enumerado.

De igual modo, ha reiterado que si se rechaza "se le diría que no a la creación, que hemos calculado, si se aprueba este presupuesto, de 130.000 puestos de trabajo en Andalucía". "Es un presupuesto muy difícil de decirle que no porque contempla las grandes estrategias y prioridades que tiene Andalucía como Comunidad", ha concluido.