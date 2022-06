Bendodo: "El proyecto de Juanma Moreno ilusiona porque lo avalan las promesas cumplidas"

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del PP andaluz para la campaña del 19J y presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha destacado este martes que "el proyecto de Juanma Moreno ilusiona porque lo avalan los avances conseguidos y las promesas cumplidas durante estos tres años y medio", incidiendo en que "en las políticas del Gobierno del cambio no ha habido marketing ni fuegos de artificio, sino gestión y hechos".

Bendodo, que ha participado en un acto público en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande, ha insistido en que el próximo domingo "nos jugamos mucho".

Así, ha subrayado que el próximo domingo, 19 de junio, "son solo dos opciones". "Andalucía elige entre dos opciones nada más, y son muy claras, seguir avanzando por este camino de recuperación" o "la otra, que sabemos cuál es, han gobernado 37 años", pero "no es el PSOE solo, es con un batiburrillo, una ensalada de partidos de izquierdas, que no se entienden entre ellos".

"Lo que hemos hecho en tres años y medio es avanzar; liderar económicamente a parámetros que nunca habíamos visto de lejos y que ahora crecemos muy por encima de la media de España", ha apostillado Bendodo y ha valorado que la región "está liderando la creación y recuperación económica de nuestro país".

"Eso es lo que nos jugamos el próximo domingo o avanzar o volver otra vez atrás", ha señalado. Además, ha agregado que de "no ir a votar el domingo, ellos volverán; el PSOE es una maquinaria electoral enorme, se han dedicado toda la vida en Andalucía a montar esa estructura", por lo que "no nos podemos confiar, no hay nada ganado". "El domingo hará un gran día en toda Andalucía, hay tiempo para ir a votar, para ir a la playa, para todo, pero hay que ir a votar".

Por otro lado, ha comparado la campaña electoral a un partido de fútbol. "Hemos empezado el partido hace aproximadamente 14 días y el PP ha empezado fuerte, creo que estamos dominando el terreno de juego y jugando mejor que los rivales, tenemos más tiempo el balón, pero no hemos metido ningún gol", ha dicho.

Por ello, ha advertido de que "las encuestas que estamos viendo, los debates, el ánimo en la calle no debe servir nada más que como motivación para ir a votar el domingo", ha incidido y ha pedido el voto "a los andaluces en su conjunto".

"El proyecto de Juanma Moreno, que es un proyecto moderado, transversal, pretende tender la mano a todos los andaluces" a los que ha pedido una reflexión, como es "si están mejor ahora que hace tres años y medio con una pandemia incluida".

En este punto, ha dicho que el PSOE "tiene un problema, que su candidato no suma" y "cuando viene Pedro Sánchez, le resta". Por ello, ha asegurado ahora toca "seguir hablando de lo que hemos hecho y lo que queremos hacer". "Esto debe ser la antesala para que Juanma Moreno consiga una victoria suficiente, amplía", para "nada más sentarnos con los andaluces a hablar; queremos gobernar para todos".

A su juicio, "no tiene sentido que formen parte del Gobierno aquellos que no creen en los gobiernos autonómicos", ha dicho, por lo que ha vuelto a pedir que si se quiere "un gobierno fuerte en Andalucía salgan a votar al PP".

Por otro lado, durante un acto público en Alhaurín el Grande, ha destacado "el potencial agrícola e industrial" del Valle del Guadalhorce frente "a los años de abandono socialista", incidiendo en que "en esta comarca sabemos bien lo que es la dejadez sistemática del PSOE; la nula apuesta por sus municipios".

También Bendodo ha valorado "la alianza del Gobierno andaluz con este municipio, como los 7,6 millones de euros invertidos en infraestructuras educativas; los 5,7 millones en materia de depuración de aguas; los 3,3 millones destinados a mejorar la principal vía de la comarca, la A-404; la dotación del servicio 24 horas para el centro de salud, en cuya ampliación de servicios ya estamos trabajando o la puesta en marcha al cien por cien del Hospital del Guadalhorce", ha enumerado.

Por último, el dirigente 'popular' ha resaltado que "en esta línea seguiremos trabajando, tal y como hemos hecho durante toda la legislatura para ganarnos la confianza de los andaluces: con humildad y trabajo hasta el final", ha concluido.