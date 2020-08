Bendodo: "Sánchez arrebata a los malagueños más de 300 millones al intervenir el ahorro de las entidades locales"

BENAHAVÍS, (MÁLAGA), 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Málaga, Elías Bendodo, ha criticado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha arrebatado a los malagueños más de 300 millones de euros al intervenir el ahorro de las entidades locales".

"Un golpe a la autonomía local en el peor momento posible, precisamente a los ayuntamientos y diputaciones, las que están más en contacto con los ciudadanos", ha lamentado el dirigente 'popular' durante un acto de partido celebrado en Benahavís (Málaga) en el que también han participado la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán; la dirigente del PP andaluz y consejera de Fomento del Gobierno autonómico, Marifrán Carazo; y el alcalde y presidente del PP de Benahavís, José Antonio Mena.

Bendodo ha advertido de que en tan solo 24 horas "hemos pasado de ver cómo la devolución de ese dinero va a ser, en vez de en diez años, en 17 años". "¿Quiénes van a ver ese dinero de vuelta, nuestros nietos?", se ha cuestionado.

"Una administración pública que invierte y que genera oportunidades y empleo, eso es lo que hace falta; por eso no entendemos que el Gobierno central, a pesar del duro otoño e invierno que se avecina, no sólo no opta por no invertir, sino por quitarle el dinero a las además administraciones", ha advertido el dirigente 'popular'.

Por el contrario, el también portavoz y consejero del Gobierno andaluz ha destacado la apuesta inversora de la Junta de Andalucía en la provincia de Málaga, "de tal forma que en los veinte meses de vida del Gobierno andaluz del cambio se han abordado un total de 34 proyectos e infraestructuras que conllevan una inversión de 139 millones de euros: Hemos convertido a la Junta de Andalucía en la principal administración inversora de nuestra tierra", ha subrayado el dirigente 'popular'.

Al respecto, Bendodo ha sostenido que es precisamente la eficiencia y la buena gestión lo que realmente marca la diferencia entre unos gobiernos y otros.

"Que una administración sepa priorizar sus actuaciones y aumentar las inversiones, siempre es positivo; pero que eso se siga haciendo cuando nos enfrentamos a una crisis económica y social de dimensiones desconocidas, lo convierte en algo capital", ha apuntado.

Por ello, ha valorado que estos 34 proyectos que conllevan una inversión de 138,8 millones de euros, "no son una casualidad, son un compromiso con Málaga".

Entre ellos ha destacado las distintas actuaciones para avanzar en el metro de Málaga, lo que suponen 63 millones de euros, así como la reciente licitación de las vías de los tramos desde El Perchel a Atarazanas, con una inversión de 9,26 millones de euros.

En cuanto al acceso al PTA, ha recordado que en sólo año y medio se ha resuelto el principal atasco en las carreteras malagueñas, con una inversión de 3,7 millones de euros.

Ha señalado también que en las carreteras malagueñas y en la mejora de la movilidad de la provincia, el Gobierno andaluz "está muy implicado, dando respuesta a reivindicaciones históricas" e iniciando proyectos de calado como la autovía Málaga-Ronda-Campillo.

"Mientras el Gobierno andaluz aprieta el acelerador con las inversiones, el Gobierno central no hace nada y usa el resto de administraciones para financiarse", ha criticado el presidente de los 'populares' malagueños, que considera que "ahora más que nunca es necesario reivindicar la gestión del PP al frente de las administraciones, la única garantía para afrontar lo que venga de la mejor forma posible".