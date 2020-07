MÁLAGA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El CAC Málaga reanuda las actividades con público con la programación de diversas actividades como el ciclo de cine africano, los encuentros en el punto, la presentación del libro 'La sangre de Colón', un concierto y el ciclo de cortometrajes de animación y poesía previstas para el mes de julio. Todas las actividades requieren inscripción a través de su página web.

Así, se ha programado el Ciclo de cine africano en colaboración con el Institut Français de Cinémathèque Afrique que tendrá lugar los miércoles 1, 8, 25 y 22 de julio a las 19.00 horas previa inscripción. El aforo está limitado a 43 personas. La proyección de las películas son 'Le Sapeur' (2017), 'Keteke' (2017), 'Jimmy goes to Nollywood' (2014) y 'Sur les chemins de la rumba' (2014).

La actividad online 'Encuentros en el Punto' propone un encuentro íntimo y cercano con los artistas de proximidad Javier Aldarias, Miguel Scheroff y Daniel Sueiras, que han participado en algunas de las exposiciones del centro.

Los artistas serán los encargados de guiar al espectador por sus talleres dando a conocer su proceso de creación, sus preocupaciones y sus inspiraciones recogido en un vídeo que será compartido en las redes sociales del centro los martes 7, 14 y 21 de julio respectivamente. Posteriormente, los viernes 10, 17 y 24 de julio los artistas participarán en un directo en el canal de Instagram del museo respondiendo a las dudas de los espectadores sobre su obra y trabajo.

Por otro lado, la programación continúa con la presentación y firma del libro 'La sangre de Colón' de Miguel Ruiz Montáñez organiza en colaboración con la librería Agapea y la editorial Harper Collins que contará con la presencia de Salvador Jiménez, Presidente de la Asociación Histórico Cultural Zegrí el jueves 9 de julio a las 19.00 horas. Entrada libre con aforo limitado a 43 personas.

Para el viernes 24 de julio, se ha previsto la celebración de la actuación de Concerto Málaga a las 20:00 horas en el salón de actos del centro. Aforo limitado a 43 personas previa inscripción.

Para finalizar la programación de mes de julio, el ciclo de cortometrajes de animación y poesía que tendrá lugar el jueves 30 de julio a las 12:30 horas, donde se proyectarán seis cortos del cine francés basadas en adaptaciones literarias de poemas de los surrealistas Jacques Prévert y Paul Éluard organizado junto al Institut Français de Cinéma.

Las proyecciones del ciclo son: 'Air Vif' (2016), 'Les Oiseaux du Soci' (2013), 'The duffer' (2014), 'Les belles familles' (2014), Matines (2017), 'The lighthouse keeper loves bird too much' (2014) y 'L*alliance' (2017). Aforo limitado a 43 personas previa inscripción.

La programación de las actividades se celebrarán teniendo en cuenta las medidas higiénico-sanitarias que garanticen la seguridad del público y del personal del centro, han indicado en un comunicado.