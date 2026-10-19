Cae en Ronda (Málaga) una red dedicada a la explotación sexual de mujeres y liberan a diez víctimas

Operación Goyeski De La Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red criminal dedicada presuntamente a la explotación sexual de mujeres en dos casas de citas en Ronda (Málaga). La investigación ha permitido liberar de una situación de explotación sexual a diez víctimas.

En el marco de la operación 'Goyeski', que ha llevado aparejada una causa paralela por un delito de tráfico de drogas en relación con una plantación indoor de marihuana descubierta en un inmueble propiedad de uno de los investigados, los agentes han detenido a un total de seis personas por presunta participación en delitos relativos a la prostitución, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal, según el grado de implicación en los hechos.

Además, uno de los pisos clandestinos dedicados a la trama simulaba albergar un gabinete psicológico, como atestiguaba un cartel informativo en la puerta principal de uno de los inmuebles, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación ha permitido liberar de una situación de explotación sexual a diez víctimas. Las mujeres debían estar disponibles las 24 horas del día para atender los servicios de los clientes y, además, eran sometidas a estrictas normas y a una férrea vigilancia.

REGISTROS

Durante el operativo han practicado registros en dos casas de citas en pisos del centro de la ciudad rondeña y en otros dos domicilios vinculados a los investigados. Una de las viviendas acogía un invernadero con 279 plantas de cannabis y la infraestructura propia de los laboratorios de droga.

La investigación, liderada por agentes adscritos al Grupo III de la Ucrif de la Comisaría Provincial de Málaga, se inició en marzo de este año, a partir de unas informaciones que apuntaban cómo una organización se dedicaría a la captación de mujeres vulnerables para explotarlas sexualmente en casas de citas en Ronda.

El entramado reclutaba a mujeres procedentes, la mayoría, de países como Colombia, Paraguay y, en menor medida, de Europa del Este, aprovechándose de situaciones personales muy comprometidas.

Las condiciones de trabajo impuestas por la trama eran abusivas. Tenían que estar disponibles las 24 horas del día durante toda la semana. A lo largo de la investigación, los agentes pudieron constatar que las víctimas tenían el deber de ofrecer a sus clientes sustancias estupefacientes.

Las quejas vecinales pusieron al descubierto la realidad delincuencial que escondían los inmuebles, que habían sido reconvertidos en casas de citas. Uno de los prostíbulos simulaba albergar un gabinete de atención psicológica, aunque el trasiego de clientes a horas intempestivas ponía en entredicho dicha actividad.

La operación ha sido llevada por el Grupo III de la Ucrif de la Comisaría Provincial de Málaga con la colaboración del Grupo Local de la Comisaría de Ronda con funciones propias en Extranjería y Ucrif, así como unidades de Seguridad Ciudadana como UPR y Guías Caninos llegadas desde plantillas de Málaga y Torremolinos.

Se han practicado registros en las dos casas de citas, interviniéndose documentación acreditativa de los delitos investigados, un vehículo y 10.470 euros en efectivo. También han sido objeto de inspección otros dos domicilios, uno de ellos utilizado como invernadero de marihuana --todas las entradas de luz natural al inmueble habían sido tapadas con placas de pladur atornilladas a la pared--, incautando los agentes 270 plantas de marihuana en estado medio de floración y una amplia logística propia de los laboratorios de cannabis.

A los seis detenidos se les atribuye, según el grado de implicación en los hechos, los delitos de relativos a la prostitución, contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico, y pertenencia a organización criminal.

De los hechos conoce la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ronda, Plaza número 3. La Autoridad Judicial ha decretado la clausura de las casas de citas.

Por último, la Policía Nacional ha recordado que cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.