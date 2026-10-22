Cámara de Cuentas destaca el papel de la auditoría pública ante los nuevos desafíos sociales, tecnológicos y ambientales

Celebración del Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público en Málaga - CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía participa en la organización del XII Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público, que reúne en Málaga este jueves y viernes a profesionales e instituciones vinculados al control de los recursos públicos para reflexionar sobre los retos que afronta la auditoría pública y su contribución a una gestión más transparente, eficiente y orientada al interés general.

El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, ha intervenido en el acto inaugural del encuentro, que se celebra bajo el lema 'El control público ante los desafíos sociales, digitales, demográficos y ambientales: auditoría para un desarrollo justo y sostenible'.

Cardenete ha subrayado "la necesidad de adaptar los modelos de auditoría y fiscalización a una realidad en constante transformación, marcada por la digitalización de las administraciones, la aparición de nuevos riesgos y las crecientes exigencias de la sociedad".

En este sentido, ha defendido que los órganos de control externo deben evolucionar en sus metodologías y capacidades sin renunciar a los principios que sustentan su función: la independencia, el rigor técnico, la integridad y la responsabilidad.

"La auditoría pública del futuro no puede limitarse a mirar hacia atrás para comprobar qué ocurrió. Debe ser capaz también de aportar conocimiento para comprender qué está ocurriendo y, cuando sea posible, anticipar dónde pueden encontrarse los riesgos y las oportunidades de mejora", ha señalado.

LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AL SERVICIO DEL INTERÉS GENERAL

Uno de los ejes centrales del discurso ha sido el impacto de las nuevas tecnologías en el ejercicio del control público. La incorporación de herramientas como el Big Data y la inteligencia artificial ofrece nuevas posibilidades para mejorar la eficiencia, la precisión y la capacidad de análisis de los procedimientos de fiscalización.

No obstante, el presidente ha advertido de que "la innovación debe estar acompañada del criterio profesional y de las garantías necesarias para preservar la calidad y la fiabilidad del trabajo auditor".

En este sentido, ha recordado que la transformación digital también plantea nuevos desafíos relacionados con la ciberseguridad, la privacidad y la protección de los datos, que requieren una respuesta adecuada por parte de las instituciones de control.

La evolución de la auditoría pública exige, asimismo, reforzar las competencias tecnológicas de los profesionales y avanzar hacia modelos de fiscalización capaces no solo de verificar el cumplimiento de la legalidad, sino también de identificar riesgos, formular recomendaciones y contribuir a mejorar la toma de decisiones públicas.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía ha destacado la dimensión institucional de la fiscalización y la responsabilidad de los órganos de control externo en la generación de confianza y seguridad.

"La independencia --ha señalado-- constituye uno de los principales activos de estas instituciones, al garantizar la aplicación de criterios técnicos objetivos y permitir ofrecer a las administraciones una visión rigurosa y útil de su gestión".

El objetivo último de esta labor es contribuir a que los recursos públicos se utilicen de forma adecuada y produzcan el mayor valor posible para la ciudadanía.

"Una mejor auditoría pública significa una mejor gestión pública. Y una mejor gestión pública significa más confianza, más eficiencia y más bienestar para los ciudadanos", ha afirmado Cardenete.

UN FORO PARA ABORDAR LOS GRANDES RETOS DE LA AUDITORÍA PÚBLICA

El congreso constituye un espacio de encuentro e intercambio de experiencias entre representantes de las instituciones de control, interventores, auditores, profesionales, académicos e investigadores.

A lo largo de sus dos jornadas se abordarán cuestiones como la fiscalización de las políticas dirigidas a los colectivos más vulnerables, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la transición ecológica, la auditoría climática, los desafíos demográficos y la equidad en servicios esenciales como la sanidad, la educación y los cuidados.

El programa incluye también el análisis de nuevas metodologías de auditoría, la aplicación del Big Data y la inteligencia artificial, así como la colaboración entre las entidades locales, las universidades y la auditoría privada.