Canarias recibe la Biznaga de Plata del Festival de Málaga por sus políticas de apoyo al audiovisual

La comunidad invitada en Territorios ha dado a conocer sus incentivos fiscales, subvenciones y localizaciones



MÁLAGA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Málaga ha entregado la Biznaga de Plata a Canarias por su tarea en la atracción de rodajes y todo el esfuerzo de promoción que se lleva a cabo desde las instituciones y las entidades del sector audiovisual para que las islas se conviertan en el escenario de todo tipo de producciones.

Durante su estancia como Comunidad Autónoma protagonista de Territorios, sección de MAFIZ, el área de industria del Festival, han dado a conocer en una serie de conferencias las oportunidades que ofrece el archipiélago en cuanto a incentivos fiscales y localizaciones, así como han presentado producciones propias en las secciones competitivas del Festival y en MAFIZ.

El acto de entrega de este reconocimiento ha estado presidido como es la costumbre por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien ha estado acompañado por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; y la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda.

También la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura de Canarias, Migdalia Machín; el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas de Canarias, Cristóbal de la Rosa; la directora general de Comunicación, Cristina García Maffiotte; el director general de Coordinación y Proyectos estratégicos, David Pérez; la directora de Canary Islands Film, María Natalia Mora y el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar.

El alcalde de Málaga ha abierto el acto y ha alabado a la comunidad invitada y elogiado su diversidad de paisajes y geografía. "Canarias es uno de los grandes activos de España. Es una Biznaga muy merecida por esa capacidad de acoger rodajes y por su política de incentivos fiscales, que ha permitido que el cine sea más potente y activo y que, en definitiva, haya más producción de películas", ha afirmado.

Por su parte, el presidente de Canarias ha tomado la palabra para agradecer el reconocimiento. "Este paraíso está a miles de kilómetros de los principales centros de producción del mundo y a día de hoy ya no es un handicap. Canarias ha recortado esta distancia física gracias a los incentivos fiscales. Esta apuesta ha sido reconocida con esta Biznaga".

También ha incidido en cómo estas políticas han permitido la creación de puestos de trabajo de calidad y que el sector multiplique por siete su facturación. Así, ha finalizado su intervención con unas palabras a Málaga, "hacemos una importante apuesta por el talento y la creatividad, y en esto Málaga es una inspiración. Les miramos desde la periferia con mucha admiración".

El programa de la comunidad invitada a Territorios en esta edición ha contado con una primera conferencia titulada Claves de financiación en Canarias: subvenciones e incentivos fiscales, durante la cual representantes de Canary Islands Film, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Ecija Canarias han expuesto las numerosas subvenciones al desarrollo y a diversos géneros audiovisuales, así como incentivos fiscales y herramientas de financiación.

A esta se suma otra conferencia sobre ayudas a la coproducción minoritaria de la mano de representantes de ICAA, ICEC y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural.

Como muestra de la vitalidad del audiovisual canario, esta edición del Festival de Málaga contará con diversas producciones en competición oficial. 'La hojarasca' de Macu Machín en Zonazine, 'Cuadro' de Anatael Pérez en Cortometrajes a concurso y 'It was hot that day: a jandiman story' de Chisco Valdés en Documentales Cortometrajes Sección Oficial.

Por último, en el marco de Spanish Screenings Content se ha contado con la proyección de Rave Culture-A new era de Eduardo Cubillo, en Regional Film Hub; y ocho cortometrajes canarios han formado parte de Málaga Short Corner. En MAFIZ Specials se ha exhibido Lo carga el diablo de Guillermo Polo, y en MAFF también han participado proyectos canarios.