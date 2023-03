Carla Simón, Premio Málaga Talent del festival: "Reivindico que a veces no tengo las cosas claras"

MÁLAGA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora Carla Simón, que recibe este viernes el Premio Málaga Talent-La Opinión de Málaga en el 26 Festival de Málaga, ha expresado: "Me gusta reivindicar que a veces no tengo las cosas claras y no lo sé. Para mí hacer una película es una búsqueda".

Simón ha mantenido un encuentro ante los medios de comunicación y un público especialmente joven y numeroso en el Teatro Cervantes, acompañada del director del certamen, Juan Antonio Vigar, en el que ha compartido su visión del cine y su futuro.

"Lo que la gente tiene en su imaginario sobre un director de cine no es una mujer joven, pero eso está cambiando a una velocidad fuerte y está guay. Cuesta también al principio que el equipo entienda que puedes hacer esta película, y además lo vas a hacer a tu manera", ha reflexionado la autora de 'Verano 1993' y 'Alcarràs'.

Simón ha explicado que los equipos técnicos a veces no están acostumbrados a esa incertidumbre, por lo que "hay que trabajar para que haya gente que entienda que está bien dirigir desde la duda". Son, desde su perspectiva, distintas formas de liderazgo: "No es que no sepa lo que estoy haciendo, lo que pasa es que estamos buscando y hay cosas que están pasando para las que no tienes una respuesta".

"Soy muy consciente de que hay una falta de referentes femeninos muy grandes", ha planteado Simón, quien ha recordado que al principio prefería solo hablar de su cine y no de la cuestión de la mujer en el séptimo arte, pero ahora lo ha reenfocado.

"Ha llegado un momento en el que pienso que no, que hay que hablar de eso para que nuestras 'alumnas' puedan solo hablar de sus pelis. Como estamos en este momento de transición, si hay que ser referentes, para adelante", ha dicho.

Según ha contado la galardonada, de 36 años, conforme ha avanzado su trayectoria ha logrado juntarse "con productores que respetan tu manera de trabajar, te entienden y te acompañan desde un sitio constructivo".

"Salí de 'Verano 1993' diciendo: 'No quiero volver a oír que esto se hace así'. Esto se hace así, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Yo creo que esto se hace de la manera que necesite cada proyecto. Ese 'Esto se hace así' ya desapareció de mi vida y de la de mi equipo", ha afirmado Simón.

Ella también se ha involucrado en la educación y la formación de nuevos públicos mediante charlas en centros educativos: "Es algo en lo que creo de verdad, me he dado cuenta de que cambia cosas".

"El cine nos sirve para aprender a mirar la vida y creo que educar la sensibilidad es algo que es muy importante hoy en día y falta un poco", ha hecho hincapié la premiada. Desde su perspectiva, aunque es cierto que "ahora está diseñado todo para ver cosas de una manera un poco loca", la gente joven puede entender "que a veces dejar el móvil y poner todos los sentidos en ver una peli te proporciona una satisfacción muy grande". "Creo que no son tontos, confío en las nuevas generaciones", ha indicado.

Carla Simón también ha repasado su trayectoria, que considera "autobiográfica". "Creo que es muy importante para mí empezar hablando de lo que conoces. Cuando estás aprendiendo a hacer cine, creo que tiene sentido poder contestar todas las preguntas sobre aquello que estás haciendo, y eso pasa por conocerlo mucho. Pero debemos tener legitimidad para retratar lo que nos interese y yo espero que en un futuro hacer películas sobre cosas que no conozco en absoluto y me apetece conocer", ha asegurado.

Ahora, trabaja en un proyecto bautizado como 'Romería', que serviría de cierre a su trilogía sobre la familia, del que ha adelantado que "es una especie de viaje a las raíces, una película sobre la memoria familiar, algo que a mí me preocupa mucho: ¿Qué pasa cuando quien te tiene que contar tu memoria familiar no está?".