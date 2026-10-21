Carlos Hernández Quero encabeza la lista de Vox al Congreso por Málaga para el 29N

Carlos Hernández Quero - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox Málaga ha presentado la candidatura con la que concurrirá a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, encabezada por Carlos Hernández Quero, seguido de Patricia Rueda y Jesús Ruiz Ballesteros, como números dos y tres de la lista al Congreso de los Diputados por la provincia.

La formación ha confirmado la designación de Hernández Quero como cabeza de lista a través de una nota, en la que destaca su trayectoria como diputado por Málaga en la anterior legislatura y su actual responsabilidad como portavoz nacional de Vox en materia de vivienda.

Carlos Hernández Quero es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado como investigador en la Universidad Complutense de Madrid donde ha publicado una veintena de trabajos académicos.

Por su parte, Patricia Rueda Perelló es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, diplomada en Educación Infantil y máster MBA Executive en Dirección de Empresas, y ha sido diputada de Vox por Málaga en las tres anteriores Legislaturas.

El número tres será Jesús Ruiz Ballesteros, licenciado en Economía por la Universidad de Navarra, máster en Tributación por Garrigues y graduado en derecho.

El número tres en la lista de Vox en Málaga para las elecciones generales del 29 de noviembre será Jesús Ruiz Ballesteros, licenciado en Economía por la Universidad de Navarra, máster en Tributación por Garrigues y graduado en derecho. Así, constituyó Ruiz Ballesteros Abogados y Asesores Fiscales a principios de 2006, empresa que dirige desde entonces, habiendo asesorado a entidades nacionales e internacionales de todo tipo y tamaño.

Además, es el responsable jurídico de Vox en la provincia de Málaga desde 2022. La formación ha destacado su trabajo para "conseguir la suspensión de la Zona de Bajas Emisiones y la devolución de las multas cobradas a los malagueños".