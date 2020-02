Carlos Marques-Marcet, Premio Málaga Talent del Festival de Cine

Publicado 06/02/2020 14:25:48 CET

MÁLAGA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Málaga, cuya 23 edición se celebra del 13 al 22 de marzo, concede el Premio Málaga Talent, en colaboración con el diario 'La Opinión de Málaga', a Carlos Marques-Marcet.

Este reconocimiento pretende ser un impulso a la carrera de este joven talento, que ya atesora una multipremiada carrera como director, según han informado desde el Festival de Málaga a través de un comunicado.

Nacido y formado en Barcelona (1983), Carlos Marques-Marcet es director, montador y guionista, ganador del Goya al Mejor Director Novel (2015) por su ópera prima, '10.000 KM'. Graduado en Comunicación Audiovisual por la Univertitat Pompeu Fabra, desarrolla una intensa carrera como cortometrajista en su ciudad natal.

En 2008 recibió una beca de la Fundació La Caixa para cursar un máster en Dirección de Cine en la UCLA School of Film and TV (University of California Los Angeles), escuela donde realiza varios cortometrajes más. Uno de estos cortos, 'The Yellow Ribbon' (2011), se estrenó en el Festival de Málaga y participó en decenas de festivales internacionales, ganando once premios incluidos los prestigiosos DGA Student Award (Sindicato de Directores Americanos, 2012) y el John Frankenheimer Award (2011).

'10.000 KM' (Long Distance, 2014) significa su debut en el campo del largometraje. Con su opera prima, Carlos Marques-Marcet logró el premio Especial del Jurado por sus actores en el South By Southwest Film Festival SXSW (2014) y cinco Biznagas en el Festival de Málaga, entre las que destacan la Biznaga de Oro a la Mejor Película y la Biznaga de Plata al Mejor Director.

Asimismo, con '10.000 KM' logró el premio Goya al Mejor Director Novel (2015), cinco premios Gaudí de la Academia del Cine Catalán, así como más de una quincena de premios en festivales internacionales y una nominación en los European Film Awards. En 2015 dirige '13 Dies d'Octubre', TV movie líder de audiencia en su emisión en TVC y galardonada con el Premio Gaudí a la Mejor Película para Televisión 2016.

'Tierra firme' (Anchor and Hope, 2017), su segundo largometraje, se estrena internacionalmente en el BFI y completa un intenso recorrido por festivales entre los que destacan Rotterdam, Guadalajara (donde fue película inaugural) y Sevilla.

La película, estrenada en noviembre de 2017, se alza con dos Premios Gaudí a mejor película y mejor actor, y obtiene el prestigioso premio Sant Jordi, además de numerosas nominaciones a nivel nacional e internacional. Se encuentra en top 10 Best Queer Films of 2018 de la publicación Indiwire.

En enero de 2019, estrenó en el Festival de Róterdam 'Els diez que vindran' (Los días que vendrán), película que narra las vicisitudes, dudas y discusiones de una pareja con apenas un año de relación que van a tener un hijo sin haberlo planeado. Con ella logró en el 22 Festival de Málaga la Biznaga de Oro al mejor filme y las Biznagas de Plata a la mejor dirección y mejor actriz.

También en 2019 estrenó la serie de Movistar+ 'En el corredor de la muerte'. Protagonizada por Miguel Ángel Silvestre y dirigida por Carlos Marques-Marcet, relata la historia real de Pablo Ibar, el español que cumple cadena perpetua en Florida por un triple asesinato que asegura que no cometió.

Paralelamente a su carrera como guionista y director, Marques-Marcet tiene una extensa trayectoria como montador en proyectos de televisión y cine, entre los que destacan la película de Eliza Hitman 'It Felt Like Love' (Sundance 2013, Rotterdam 2013), '6 Years' (SXSW 2015), de Hannah Fidell, 'Fantastic' (Berlin International Film Festival 2016) de Offer Egozy o 'Caracremada' (Venice Film Festival 2010) de Lluis Galter.