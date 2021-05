Carmen Castilla, reelegida secretaria general de UGT Andalucía con el 86,8% de los votos

ANTEQUERA (MÁLAGA), 12 May. (EUROPA PRESS) -

El 12 Congreso de UGT Andalucía ha concluido este miércoles con la reelección de Carmen Castilla como secretaria general, que revalida su mandato al frente del sindicato.

En concreto, la candidatura de Carmen Castilla, única presentada, ha recibido el apoyo del 86,8 por ciento de los delegados y delegadas asistentes al Congreso. Castilla iniciará de esta forma su tercer mandato consecutivo al frente del sindicato en Andalucía. Al acto de clausura han intervenido, además de Castilla, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

Así, la Comisión Ejecutiva Regional que ha resultado elegida en el congreso está formada, por tanto, por, además de Carmen Castilla como secretaria general; Secretaría de Organización: María del Mar Serrano; Secretaría de Administración: José Ginel; Secretaría de Institucional: Oskar Martín; Secretaría de Relaciones Laborales y Empleo: Juan Carlos Hidalgo; Secretaría de Industria, Transición Justa y Medio Ambiente: Clara de la Colina; Secretaría de Comunicación y Redes Sociales: Fernando Morillo y Secretaría de Políticas Sociales, Vivienda y Memoria Histórica: Ramón Sánchez-Garrido.

Por su parte, Secretaría de Igualdad, Juventud y Formación: Carmen Jurado; Secretaría Ejecutiva adjunta a Administración: Magdalena Troncoso; y Secretaría Ejecutiva: Carmen Osuna.

Durante su intervención, Castilla ha agradecido el apoyo recibido por parte del congreso y también ha señalado que "la pandemia ha sido como una guerra, hemos perdido a casi 80.000 personas con este enemigo invisible".

"Estamos en un momento político delicado, el sindicato ha sobrevolado los discursos de odio y fobias que prevalecen. Hace siete años nadie apostaba por nosotros; pues hoy está UGT Andalucía con más de 12.000 delegados y delegados y nos queda mucha vida y lucha por delante", ha incidido.

De igual modo, ha agregado que "el final del mandato, con la aparición de la COVID, ha sido muy doloroso". "Vivimos momentos de incertidumbre, por eso me quiero acordar de todas aquellas familias que han perdido a alguien en esta pandemia".

"Desde UGT vimos cómo se tuvieron que reinventar los profesores para esa vuelta al cole seguro, como nuestros enfermeros daban la vida, a los transportistas, a las cuidadoras de las residencias a todo que colaboraron en la pandemia. Nosotros somos esenciales, hemos dado el callo negociando en las empresas", ha dicho.

En este punto, también ha asegurado que "el paro es un mal endémico de nuestra tierra, nos preocupa que la gente que está en ERTE se convierta en despidos, los parados de larga duración y la tasa de exclusión social de esta tierra, por eso es tan importante que el IMV funcione y sea compatible con la renta básica de inserción".

Asimismo, Castilla ha dicho que "hay que pelear por la industria, por el medioambiente, por la sostenibilidad y una transición justa. Hay que derogar la reforma laboral y hay que apostar por un nuevo Estatuto del Trabajador. Si no hay empleo de calidad, vamos a tener un problema muy grande con nuestra juventud, con el 51 por ciento de paro", ha advertido.

ALVÁREZ: "NO CONTEMPLO LA UGT DE ESPAÑA SIN LA DE ANDALUCÍA"

Álvarez, por su parte, ha manifestado en su intervención que "es un orgullo ser dirigente de UGT, compartir el mandato con el de Carmen Castilla ha sido un honor, ella se ha ido reinventando asumiendo responsabilidades de una comunidad con tanta población, aportando frescura".

También el líder de UGT ha señalado que "no contemplo la UGT de España sin la de Andalucía", recordando que este "es el último congreso que celebramos en comunidades, la semana que viene haremos el de la Confederación, lo hacemos en unas circunstancias que no son las mejores pero lo teníamos que hacer porque la democracia no espera".

También ha informado de que "medio mandato vamos a convocar conferencias de organización para discutir y debatir temas a fondo, queremos debatir más y espero que se aprueben esas conferencias en el congreso".

Por otro lado, ha asegurado en su intervención que "un país no puede ser libre si el hijo de un trabajador no puede ir a la universidad, esa es la verdadera libertad y esa empieza con la igualdad y esa con la justicia social y el reparto de la riqueza", ha manifestado Álvarez, al tiempo que ha señalado que "no van a firmar nada que no sea derogar la reforma laboral de Rajoy, será la primera victoria del sindicalismo de este país".

MONTERO DEFIENDE ALIANZAS "IMPRESCINDIBLES" DEL GOBIERNO CON SINDICATOS

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido las alianzas establecidas entre los sindicatos y el Gobierno central, que han sido "imprescindibles" para blindar los derechos sociales y de los trabajadores durante la pandemia y que considera lo seguirán siendo para avanzar en la línea de progreso hacia un modelo de país "más equitativo".

Así, durante su intervención, ha valorado que ese diálogo social por parte del sindicato "ha brillado con luz propia" y ha conseguido "referenciarse en el trabajo que se ha estado haciendo durante 132 años por parte de los que siempre han estado del lado de los más vulnerables, los que más nos necesitan y los que menos tienen".

De este modo, ha querido agradecer a UGT por promover los ERTE, "por tantos y tantos acuerdos en el marco del diálogo social que han permitido ese escudo que hemos puesto al conjunto de la ciudadanía" para hacer frente a la pandemia, como es el caso del Ingreso Mínimo Vital, la renta mínima y las rentas de inserción, así como la política de protección del vulnerable, ha detallado.

"Muchas medidas sociales que han sido promovidas e inspiradas por UGT y que nos ha permitido, a pesar de lo mal que lo estamos pasando, que no haya sido una travesía en la que mucha gente se haya quedado en la cuneta y no se haya encontrado con ese referente", ha defendido Montero, incidiendo en que todo ello se ha realizado con una labor "discreta" del sindicato, "sin querer más mérito que el fruto de su trabajo".

Ahora, ha añadido la ministra, es el momento de aprovechar el diálogo social para atender "lo nuevo", pero revisando "todo lo previo que había sufrido las consecuencias de los recortes de la crisis anterior o la consecuencia del desempoderamiento efectivo de la clase trabajadora". El objetivo pasa por superar la precariedad laboral, el paro juvenil y de las mujeres y la seguridad en el trabajo, "grandes preocupaciones" para Montero, y las cuales considera necesarias abordar en el marco de un nuevo estatuto de trabajadores.

Asimismo, la ministra socialista ha tenido unas palabras de apoyo y reconocimiento a la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, en el día de su reelección al cargo, recordando la sintonía de ambas en los valores y en la vocación de ayudar, ya que comparten profesión sanitaria.

Así, ha explicado que "no se entendería la historia del PSOE sin UGT, ni la historia de UGT sin el PSOE, en definitiva la historia de la lucha obrera" y ha destacado en este aspecto el "compromiso" de Castilla desde su llegada al sindicato, del cual espera que "te den la recompensa que ello conlleva aunque eso signifique responsabilidad".