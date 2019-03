La Casa Gerald Brenan de Málaga presenta 'Cosas de España', una colección de textos del hispanista inéditos en español

Publicado 13/03/2019 11:03:03 CET

MÁLAGA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa Gerald Brenan presenta este miércoles 'Cosas de España', una colección de textos escritos por el hispanista e inéditos en español.

Este acto, que comienza a las 20.00 horas, está organizado por la Casa Gerald Brenan, dependiente del Área de Cultura del Ayuntamiento. En él se prevé la participación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el legatario de Gerald Brenan, Carlos Pranger; el director de Fórcola Ediciones (editora de la obra), Javier Jiménez; y el director de la Casa Gerald Brenan, Alfredo Taján.

Según Pranger, su albacea literario, Brenan "siempre fue él mismo; fue un escritor libre, un ejemplo de independencia innegociable tanto en su vida como en su obra". Todo ello se refleja en 'Cosas de España', una colección de textos que Brenan escribió para publicaciones como Horizon, The New York Times, Holiday o The New York Review of Books, entre otras.

El escritor británico Gerald Brenan es considerado el hispanista clave del siglo XX y el mejor narrador de la España de su época. Heredero de una tradición que se remonta a George Borrow y Richard Ford, el escritor personifica la época de mayor esplendor de los estudios sobre temas españoles.

Tras la Primera Guerra Mundial, Brenan se fue a vivir al sur de España. Así, su vida transcurrió entre las Alpujarras granadinas y la provincia de Málaga. En 1933 adquirió su casa del barrio malagueño de Churriana donde viviría con su esposa, la poetisa norteamericana Gamel Woolsey. Allí pasarían los años dorados, convirtiéndose en los anfitriones de la intelectualidad de la época y del barrio.

Los Brenan recibían constantes visitas de numerosos intelectuales europeos y americanos de las décadas de los cuarenta, cincuenta y sesenta que se instalaban durante semanas o meses en su casa: Cyril Connolly, Ernest Hemingway, Virgina y Leonard Wolf, Paul Bowles, Bruce Chatwin, Lytton Strachey, Carmen Laforet,* Su presencia allí, además, propició que se instalaran otros intelectuales como los Baroja o el matrimonio Davis, dueños de La Cónsula en los años 50 y 60. En 1936, Brenan y Gamel se ven obligados a abandonar su nuevo hogar andaluz a causa de la Guerra Civil.