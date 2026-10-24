Cefema, Asociación de Comerciantes de Campanillas en Málaga, inicia una nueva etapa con el respaldo de unos 110 negocios

La presidenta de la Asociación de Comerciantes de Campanillas, María Suárez Sánchez, junto con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. - CEFEMA

MÁLAGA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comerciantes de Campanillas (Cefema) ha iniciado una nueva etapa con el objetivo de fortalecer el tejido comercial del distrito malagueño, defender los intereses de los negocios locales y promover iniciativas que contribuyan a dinamizar su actividad económica. La entidad cuenta con el respaldo de unos 110 comercios de la zona.

Entre sus principales objetivos, figura reforzar la colaboración entre establecimientos, mejorar la visibilidad de los negocios y actuar como interlocutora ante las administraciones públicas, instituciones y entidades privadas para trasladar las necesidades del sector y promover medidas que favorezcan su actividad.

"Queremos que los comerciantes de Campanillas tengamos una voz común, capaz de trasladar nuestras necesidades y defender nuestros intereses. La unión de los negocios es fundamental para compartir experiencias, poner en marcha iniciativas conjuntas y afrontar los retos que tiene por delante el comercio de proximidad", ha señalado la nueva presidenta de la asociación, María Suárez Sánchez.

Las líneas de trabajo de Cefema, presentada recientemente en el Centro Cultural Antonio Beltrán de Campanillas, incluyen campañas de promoción, actividades de dinamización comercial y acciones formativas, así como proyectos de innovación y digitalización para ayudar a los establecimientos a adaptarse a los cambios del mercado y a las nuevas demandas de los consumidores.

Tal y como ha subrayado Suárez Sánchez, "nuestro objetivo es que la asociación sea útil para los establecimientos, que sirva para dinamizar la actividad comercial y que nos permita acercarnos aún más a los vecinos. Queremos impulsar acciones que den visibilidad a nuestros negocios, fomenten las compras en el distrito y contribuyan a que Campanillas cuente con un comercio cercano y adaptado a los nuevos tiempos".

APUESTA POR EL COMERCIO DE PROXIMIDAD

La iniciativa busca también reforzar el vínculo entre los establecimientos y su entorno, dada la contribución del comercio de proximidad a la actividad cotidiana del distrito. La cooperación entre los negocios puede facilitar la puesta en marcha de acciones compartidas y favorecer una oferta comercial conectada con las necesidades de vecinos, visitantes y empresas de la zona.

Con esta nueva etapa, Cefema pretende consolidarse como punto de encuentro para los comerciantes de Campanillas y promover actuaciones conjuntas que contribuyan al desarrollo económico del distrito.