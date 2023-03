Celebran la contribución de Málaga TechPark a hacer una Andalucía "más innovadora, dinámica y emprendedora"

MÁLAGA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Málaga TechPark ha celebrado este martes sus tres décadas de vida poniendo en valor su sinergia con la ciudad de Málaga y su contribución a que Andalucía "haya dado un salto importante" y sea hoy día una región "más innovadora, dinámica y emprendedora". En esta "historia de éxito", el parque tecnológico ha sabido no solo ser un lugar donde se instalen empresas, sino que se ha convertido en "un auténtico foco de conocimiento y de relación que proyecta innovación".

Así lo ha destacado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha participado en el 30 Aniversario de Málaga TechPark junto a la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España; la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco; el rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y otras autoridades.

En este acto se han reconocido a once empresas e instituciones que forman parte del ecosistema del parque y son "el resumen más certero de lo que estamos celebrando: crecimiento industrial, internacionalización, generación de empleo, avances tecnológicos, atracción de talento, formación e innovación", ha destacado Moreno. Estas han sido Accenture, Corporación Altra, Aertec, Indra, Ericsson, Dekra, Opplus, EY, Oracle, Google e Innova IRV, a quienes ha agradecido su labor al alimentar a través de sus proyectos a

una red empresarial andaluza que "está a la vanguardia".

Y es que Málaga TechPark "pisa con fuerza" dentro del complejo nacional e internacional de parques científicos y tecnológicos, ha asegurado el presidente, quien ha señalado que, a pesar de haber sufrido "años convulsos, ha resistido mejor cualquier incertidumbre", convirtiéndose en "un valor de estabilidad".

De este modo, ha explicado que las empresas del PTA "no son únicamente la razón de su éxito y de la gran proyección internacional de este parque", sino que son también "las incubadoras del futuro y el motor del cambio y de una auténtica revolución en la estructura económica de Andalucía".

En este sentido, ha incidido en que el Málaga TechPark ha cumplido con creces sus expectativas y es que en él están instaladas más de 650 empresas, 66 internacionales de 21 países. Además, son casi 2.800 investigadores y tecnólogos los que trabajan en este parque entre los más de 24.000 empleos directos y los 57.000 generados en el entorno.

El presidente andaluz ha añadido que sólo la inversión en I+D+i "supone un revulsivo" para acelerar e incrementar el perfil innovador de la comunidad andaluza y ha concretado que, en este sector, la inversión en 2022 ha sido de casi 155 millones, lo que supone un 62% más que en 2021.

También ha aludido a que el parque le ha dado un nuevo sentido a la cooperación empresarial y a la colaboración con entidades académicas e instituciones, especialmente con la Universidad de Málaga con la que lleva a cabo destacados programas de investigación.

Con todo ello, "nadie discute la capacidad transformadora sobre la economía, empresa, universidad y sobre la sociedad andaluza en general y malagueña en particular del PTA", ha valorado Moreno.

De esta forma, ha insistido en que la imagen de Andalucía "se eleva hoy a las primeras posiciones entre las comunidades autónomas con una economía más internacional, con más tejido empresarial, donde se ha registrado un máximo histórico de casi 550.000 empresas en sectores no agrarios y 22.000 empresas más que hace cuatro años, y con un crecimiento importante en industrialización, pasando del 11,5% en 2018 al 13,7% del valor añadido total.

Moreno ha reiterado que todos ellos son factores en los que se ha avanzado "creando entornos de confianza para la inversión y el emprendimiento, desde el diálogo y la atención a los planteamientos de los sectores y los agentes sociales". En relación con este asunto, ha recordado que el Gobierno andaluz practica el diálogo "hasta la extenuación", fruto de lo cual se ha firmado con los sindicatos y empresarios un Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía para hacer frente a las dificultades económicas y social.

UNA MÁLAGA "CÓMPLICE"

El presidente de la Junta ha afirmado que empresas como las que conforman el parque tecnológico han contribuido a hacer "aún más grande" a Málaga, una ciudad que ha tenido un papel "proactivo y cómplice" en la consolidación de Málaga TechPark y que ha logrado proyectarse entre las grandes urbes tecnológicas, culturales y turísticas, ha valorado.

En este punto, ha apuntado que "Málaga suma como marca de prestigio porque es una referencia como destino de excelencia, polifacética e innovadora y un foco de atracción para profesionales de todo el mundo". A ello, se suma que aspira a ser sede de la Expo Internacional del 27 como ciudad líder en sostenibilidad, algo para lo que "el PTA resulta un cartel magnífico y un aliado indudable", ha asegurado.

Para concluir, ha afirmado que "el mejor futuro nos aguarda y que si caminamos juntos y con paso firme tanto Málaga como Andalucía tienen por delante un porvenir muy ilusionante". "Andalucía está llamada a ser una de las economías pujantes y debemos seguir trabajando para conseguir estar en el club de los grandes porque tenemos capacidad de sobra para ello", con Málaga como aliada.

De alianzas también ha hablado el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, quien ha marcado el reto de "avanzar juntos" el parque y la capital, para que la potencialidad de cada uno revierta en el otro avance no solo Málaga, sino también la provincia y Andalucía. "Es un parque que no se limita a su ubicación geográfica sino que fecunda toda la provincia", ha valorado, llamando a impulsar la educación y la formación para, "entre todos, crear y producir el talento necesario en la provincia de Málaga, inclusive en Andalucía".

Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha hecho un paralelismo entre la evolución de Málaga TechPark y la del artista malagueño, Pablo Ruiz Picasso. En este sentido ha señalado: "Hoy el arte no sería lo que es sin Picasso, así como Málaga no sería lo que es si no tuviera a Málaga TechPark".

Sobre el parque ha destacado que "es un ejemplo claro de la política económica del Gobierno andaluz, que genera condiciones para favorecer la actividad económica, la inversión y la creación de empleo y de riqueza"; y de los premiados y el resto de empresas del ecosistema, que "sois el alma y el corazón de Málaga TechPark".

Por último, el presidente de Innova IRV, Ezequiel Navarro, ha tomado la palabra en representación de todos los premiados para destacar la importancia que tiene la innovación: "Necesitamos más innovación porque de ella se benefician las empresas y los territorios", ha concluido.