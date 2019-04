Centenares de malagueños despiden al poeta y articulista Manuel Alcántara

Publicado 17/04/2019 22:04:26 CET

Centenares de malagueños se han acercado este miércoles a la capilla ardiente del articulista y poeta Manuel Alcántara, que está instalada en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga por expreso deseo de la familia, para darle el último adiós.

Hasta la capilla ardiente, que también estará este jueves de 09.00 a 13.00 horas, se han acercado, entre otros, el presidente de la Junta, Juanma Moreno; el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el actor malagueño Antonio Banderas; y el presidente de la Diputación, Francisco Salado, además de personalidades de la vida política, cultural y periodística, quienes han trasladado sus condolencias a la familia de Manuel Alcántara, entre otras, su hija Lola y sus nietas Marina y Clara Maier.

Desde que se conoció el fallecimiento de Manuel Alcántara este miércoles a los 91 años numerosas han sido las despedidas y las condolencias a la familia y amigos. Además, tanto el Ayuntamiento de Málaga, como la Diputación Provincial y el Consistorio de Rincón de la Victoria han decretado tres días de luto oficial.

El retrato de Manuel Alcántara junto con un busto presiden la capilla ardiente en el Salón de los Espejo del Consistorio malagueño, que desde que ha abierto sus puertas ha recibido también numerosas coronas y ramos de flores que han sido enviadas desde instituciones, fundaciones, y amigos, entre otras.

Asimismo, ha sido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el que ha abierto el libro de condolencias, en el que también han dejado su recuerdo el presidente de la Junta; el consejero de la Presidencia; el que fuera ministro de Justicia Rafael Catalá y el presidente de la Diputación.

También han asistido a la capilla ardiente este miércoles, entre otros, la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez; el presidente de la Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza; el pintor Eugenio Chicano; la bailaora Sara Baras; el escritor Pablo Aranda; el director de cine José Luis Garci; el arquitecto Salvador Moreno Peralta; así como miembros de la corporación municipal como el portavoz del grupo 'popular', Carlos Conde; el portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá; el portavoz y la viceportavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos, respectivamente, y el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez.

ANTONIO BANDERAS: "HA MUERTO UNO DE LOS GRANDES MALAGUEÑOS"

Antonio Banderas, en declaraciones a los periodistas, ha afirmado que "cada vez que muere un poeta es muy triste", lamentando que "nos estamos quedando en un mundo sin poesía". Ha destacado de Manuel Alcántara su "forma de escribir poesía, pero a pesar de eso le he leído también mucho los artículos; y no importaba dónde estuviese en el mundo, porque lo he seguido".

Ha destacado, de igual modo, la relación personal con él, recordando que escribió un prólogo para un libro que el actor hizo de poemas y fotografías hace ya tiempo. En este punto, ha recordado que en su casa de Málaga tiene "un trocito de un poema suyo que él escribió de puño y letra: 'A la sombra de una barca me quiero tumbar un día y echarme todo a la espalda y soñar con la alegría'", que es, ha dicho, "exactamente lo que yo no puedo hacer".

Así, ha incidido en que "ha muerto uno de los grandes malagueños", ha lamentado, señalado, en este punto, que "ha tenido una vida larga y muy fecunda". "Cuando estas cosas pasan te recuerdan que la muerte es lo único que tenemos claro y que todo lo demás es relativo", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en declaraciones a los periodistas, ha destacado las cualidades de "hombre genial, culto, sensible" de Manuel Alcántara, además de "una capacidad de humor y de ironía extraordinaria", lo que hace que su fallecimiento "deje un vacío muy grande". "Queda el recuerdo de él y sus premios", ha incidido.

"Todo quedará para que su nombre y su recuerdo permanezca siempre para orgullo de Málaga", ha valorado el regidor, añadiendo que Málaga "se puede sentir orgullosa alumbrar en ella una figura tan irrepetible como la de Manuel Alcántara" .

Asimismo, ha recordado que el articulista y poeta ha tenido siempre muy presente a Málaga. "A nivel local se ha sabido valorar el mérito y las cualidades de trabajo de Alcántara, un hombre con muchos amigos y admiradores, entre los que me encuentro", ha concluido.

Por su parte, el presidente de la Fundación Manuel Alcántara ha lamentado su fallecimiento, destacando la figura "para recordar siempre" de Alcántara. Así, ha incidido en que desde la Fundación se trabaja para que no se pierda su recuerdo ni su obra.