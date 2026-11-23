Archivo - Voluntarios del Centro de Acogida de San Juan de Dios de Málaga. - SAN JUAN DE DIOS - Archivo

MÁLAGA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Acogida de personas sin hogar de San Juan de Dios en Málaga ha asegurado que atiende cada año a más de 700 personas en sus programas de acogida integral e higiene, vestuario y lavandería. Con motivo del Día Europeo de las personas sin hogar, que se celebra este lunes 23, este dispositivo de la Orden Hospitalaria celebra un mercadillo benéfico de marcas y juguetes para recaudar fondos.

En contexto, el Centro de personas sin hogar de San Juan de Dios en Málaga abrió sus puertas en 1991 y, desde entonces, ha proporcionado ayuda y apoyo a "miles de personas con el propósito de dignificar sus vidas y ofrecerles recursos para salir de la situación del sinhogarismo", según ha concretado la entidad a través de una nota. Allí se les ofrecen diferentes herramientas para superar esta situación y se les acompaña "para iniciar esta nueva vida desde el apoyo social continuado".

El Centro dispone de 33 plazas de atención residencial temporal en régimen de pensión completa, tanto en el centro de acogida como en viviendas propias, atendiendo cada año a más de un centenar de personas. Además, trabaja con el programa de 'Transición a la vida independiente', en el que se ocupa de "acompañar y velar por la convivencia en dos viviendas en las que cohabitan siete personas".

En lo que respecta al servicio de higiene, en 2025 un total de 595 personas se beneficiaron de 4.200 servicios de duchas, 1.700 de peluquería, 3.130 de lavandería y más de 8.500 de vestuario. Hasta 31 de octubre de 2026, se ha atendido a más de 80 en régimen de alojamiento con 9.883 estancias, y a 384 en el servicio de higiene, vestuario y lavandería, con 18.779 servicios en total.

Las solicitudes de atención se realizan a través de la Oficina de Apoyo a Personas sin Hogar 'Puerta Única' o por las Entidades Miembros de la Agrupación Local de Personas sin Hogar de Málaga. Por su parte, la coordinadora del centro, Yesenia Cortés, ha señalado que "tras cada cifra hay una historia de vida marcada por la pérdida de oportunidades, pero también por la capacidad de superación cuando existen recursos adecuados y acompañamiento profesional".

Además, los próximos 26 y 27 de noviembre, la tienda solidaria del centro de acogida, ubicada en la Plazuela de San Juan de Dios, junto al Museo Thyssen, acoge un mercadillo benéfico de ropa de marca y juguetes "con el fin de captar fondos para el centro".

En concreto, los fondos recaudados "contribuirán a mantener programas esenciales que permiten a cientos de personas acceder a alojamiento temporal, servicios básicos de higiene y oportunidades reales de inclusión social". "La solidaridad de Málaga es fundamental para seguir construyendo una sociedad más justa, por lo que invitamos a la ciudadanía a visitarnos para recaudar fondos", ha agregado Cortés.