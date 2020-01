El centro cultural MVA de Málaga proyecta un documental sobre los secretos de la especulación inmobiliaria

Publicado 15/01/2020 10:34:47 CET

MÁLAGA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural MVA de Málaga proyectará este jueves 16 de enero 'Push: mucho más que gentrificación', un documental en el que su autor revela los secretos más oscuros en el entramado mundo de la especulación inmobiliaria y urbanística.

Las entradas para esta proyección, que comenzará a las 20.30 horas, son gratuitas y podrán descargarse a partir de este jueves a las 10.00 horas en www.mientrada.net, según han informado desde la Diputación en un comunicado.

En el documental, dirigido por el galardonado Fredrik Gertten, se investiga por qué las personas ya no pueden permitirse el lujo de vivir en sus propias ciudades, han indicado, apuntando que los precios de la vivienda se están disparando en las urbes de todo el mundo; en cambio, los ingresos de sus habitantes, no.

A través de Leilani Farha, relatora especial en vivienda de la ONU, en el documental se viaja por diferentes países tratando de comprender quienes y por qué están siendo expulsados los ciudadanos de las ciudades, conversando con personalidades en el ámbito político, sociológico o económico.

Esta activista cree que si realmente las personas quieren conseguir un cambio para asegurar que todo el mundo tenga lugar en una misma ciudad, hay que ser capaces de responsabilizar a alguien por lo que está sucediendo. "Hay una gran diferencia entre la vivienda como mercancía y el oro como mercancía. El oro no es un derecho fundamental; la vivienda, sí", afirma Farha.

El filme, con una duración de 92 minutos, se emite en versión original en inglés, castellano, italiano, coreano y alemán subtitulada en castellano.

Fedrik Gertten es un director y periodista sueco conocido por su activismo. Sus trabajos más conocidos como 'Big Boys Gone Bananas!' (2012), 'Bikes vs Cars' (2015) o 'Becoming Zlatan' (2016), llegaron al público en más de 100 países diferentes. En octubre de 2017 fue nombrado doctor honoris causa por la Facultad de Cultura y Sociedad de la Universidad de Malmö (Suecia) en reconocimiento a su trabajo como documentalista.