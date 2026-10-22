Cerca de un millar de deportistas y más de 60 equipos de pádel se darán cita en Antequera (Málaga)

El vicepresidente y diputado de Deportes de la Diputación y concejal de Antequera, Juan Rosas, junto a la vicepresidenta de Competición de la Federación Andaluza de Pádel, Nayra Ramírez - DIPUTACIÓN

MÁLAGA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un millar de deportistas y más de 60 equipos y selecciones de pádel se darán cita en Antequera (Málaga) para disputar los Trofeos Diputación de Málaga, que se celebrarán este sábado, 24 de octubre, y los días 7 y 8 de noviembre en las instalaciones de La Quinta.

Así lo ha dado a conocer este jueves el vicepresidente y diputado de Deportes de la Diputación y concejal de Antequera, Juan Rosas, junto a la vicepresidenta de Competición de la Federación Andaluza de Pádel, Nayra Ramírez, durante la presentación de esta serie de cinco competiciones: tres Copas de Andalucía de la Liga FAP por Equipos y dos Campeonatos de Andalucía de Selecciones Provinciales.

En concreto, la Quinta Antequera acogerá el 24 de octubre las tres últimas Copas de Andalucía de la Liga FAP por Equipos 2026, que reunirán a 32 equipos y 529 deportistas.

La Copa Andalucía de Equipos de Menores contará con cinco equipos y 67 deportistas. Se jugará en dos grupos y los primeros de cada uno disputarán la final. La Copa Andalucía de Equipos de Veteranos será la más numerosa de la jornada, con 412 deportistas inscritos y 24 equipos, 16 masculinos y ocho femeninos. Los masculinos competirán en los cuadros Oro y Plata, y los femeninos, en un cuadro Oro.

La competición repartirá, además, plazas para la nueva Copa de España de Ligas Autonómicas de Veteranos, que se celebrará del 27 al 29 de noviembre en Zaragoza.

Completa la jornada la Copa Andalucía de Equipos de Veteranos Sénior, con tres equipos masculinos y 50 deportistas que se medirán en una liguilla.

Por otro lado, dos semanas después de los enfrentamientos de Menores y de Veteranos, se cerrará el calendario de selecciones con dos campeonatos que enfrentarán a las ocho provincias andaluzas, cada una con una selección masculina y otra femenina.

El sábado 7 de noviembre se jugará el Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales Absolutas, con 16 selecciones formadas por cinco parejas. Sevilla defenderá los dos títulos que ganó en 2025 en Mijas. La selección masculina sevillana ganó la final a Málaga, campeona en 2024 (3-2), y la femenina revalidó su título, también frente a Málaga (3-2). Huelva, en masculino, y Córdoba, en femenino, competirán en primera categoría después de ascender el año pasado.

Asimismo, el domingo 8 de noviembre será el turno del Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales Sénior, también con 16 selecciones, en este caso de tres parejas. Participan jugadores a partir de 50 años y jugadoras a partir de 45.

Málaga defenderá el doblete conseguido en 2025: la selección masculina ganó su segundo título consecutivo tras vencer a Cádiz en la final (2-1), y la femenina se impuso a Sevilla (3-0). Granada, en masculino, y Cádiz, en femenino, estrenarán plaza en primera categoría tras ascender el año pasado.