Científicos de la UMA revelan cómo el estudio del clima podría anticipar el aumento del riesgo de brotes de ébola

Investigadores de la UMA trabajan en un estudio para anticipar el aumento de riesgo de brotes de ébola. - UMA

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por la Universidad de Málaga (UMA) ha puesto de manifiesto que los brotes de enfermedad por el virus del ébola no se distribuyen al azar en el tiempo, sino que su aparición está relacionada con determinados patrones climáticos a gran escala, incluso con oscilaciones que se producen en regiones situadas a miles de kilómetros de África Central, donde, actualmente, padecen una epidemia de esta enfermedad, que puede ser mortal.

Así lo han informado desde la UMA en un comunicado, en el que han indicado que del equipo científico también forman parte el Instituto Español de Oceanografía, la Universidad Metropolitana de Manchester y el Centro para la Investigación Forestal Internacional.

Estos expertos denominan a estos vínculos "teleconexiones climáticas" y abogan por su análisis como "pista" para poder anticipar dónde y cuándo aumenta el riesgo de ébola.

Según el último reporte del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la República Democrática del Congo, con datos recabados hasta el 26 de septiembre, en esta última epidemia, que comenzó en mayo, ya se han registrado más de 8.000 infecciones confirmadas, incluyendo 3.901 fallecimientos, con una tasa de letalidad de cerca del 50%.

Este nuevo hallazgo, conseguido tras recabar información sobre 49 brotes registrados en África entre 1976 y 2025 y compararla en una base de datos con 26 índices de oscilación climática, podría usarse como medio de vigilancia epidemiológica, "capaz de detectar señales de alerta temprana que permitan identificar periodos y regiones en los que las condiciones meteorológicas podrían ser más favorables para la aparición de brotes".

Ha sido publicado por la revista científica 'Stochastic Environmental Research and Risk Assessment', de la prestigiosa editorial 'Springer Nature'.

Los científicos, en concreto, utilizaron estos datos hasta 2018 para construir los modelos y reservaron los años 2019-2025 para comprobar si podían anticipar nuevos brotes. Así, encontraron cuatro índices de oscilación climática especialmente relacionados con la distribución.

Estos son el índice de temperatura superficial del mar del Caribe (CAR) --que dejó de estar disponible después de febrero de 2020--, dipolo del océano Índico (DMI), oscilación cuasi-bienal de los vientos estratosféricos (QBO) y oscilación decanal del Pacífico (PDO), siendo este último el indicador o "señal" que apareció con más frecuencia y, por tanto, el factor macroclimático más importante del modelo.

"La interpretación que proponemos es que estas grandes oscilaciones modifican patrones meteorológicos, por ejemplo, las precipitaciones en el continente africano y, a través de ellos, se pueden alterar condiciones ecológicas que favorecen la aparición de brotes", ha explicado el catedrático de Zoología de la UMA Raimundo Real, uno de los autores de este trabajo.

En este sentido, el catedrático especializado en Biogeografía y Macroecología también de la Universidad de Málaga Jesús Olivero, otro de los firmantes del trabajo, ha aclarado que esto no significa que estos indicadores climáticos remotos causen directamente el ébola, sino que pueden actuar "como pista anticipatoria de condiciones ambientales más próximas al fenómeno biológico".

"Para luchar contra las enfermedades infecciosas es muy importante contar con sistemas de alerta temprana. Para ello no basta con detectar pronto la existencia de casos de enfermedad, sino que es necesario anticiparse a ellos mediante la observación de factores de riesgo y nuestra herramienta predictiva puede ser clave para ello", continúa Olivero.

Los investigadores estiman que la "ventana útil" de estas grandes oscilaciones climáticas sería de seis a 12 meses antes de un posible evento, por lo que su capacidad de anticipación "es aún limitada y habría que seguir trabajando en esta línea de estudio para poder considerarlas un sistema predictivo autónomo".

No obstante, plantea un primer avance como herramienta de vigilancia que permite activar medidas de preparación cuando las condiciones climáticas indiquen un incremento del riesgo, identificando periodos y lugares que merecen una mayor atención epidemiológica.

Este equipo científico de la UMA, entre los que se encuentran también los investigadores de la Facultad de Ciencias Miguel Ángel Farfán y Ana L. Márquez, lleva ya más de una década trabajando en el estudio de la distribución del virus del ébola en África, "en busca de obtener un mayor conocimiento de los mecanismos de transmisión de esta enfermedad, así como en el análisis de la aparición de nuevos brotes".

El ébola es una enfermedad zoonótica, es decir transmitida al ser humano por animales. Cuando ocurrió la epidemia de 2014, estos investigadores de la UMA ya llevaban un tiempo analizando la biogeografía de la fauna centroafricana y las formas como el ser humano interacciona con ella a través de la caza.

Al respecto, han explicado que "puesto que esta misma fauna es parte del ciclo zoonótico del ébola, decidimos aplicar lo que habíamos aprendido al estudio de esta enfermedad y descubrimos que teníamos mucho que aportar".

Con este último proyecto se aporta una nueva perspectiva sobre el modo en el que los brotes de enfermedades infecciosas no dependen de un único factor: la interacción entre clima, ecosistemas, distribución de especies y condiciones locales puede generar "ventanas temporales" en las que la aparición de un brote resulte más probable.

"Identificar esas ventanas con antelación podría ofrecer a los sistemas sanitarios un margen adicional para prepararse y nosotros aspiramos a construir un 'observatorio' capaz de emitir predicciones de riesgo actualizadas basadas en la fauna, la deforestación, el macroclima y la meteorología local", han concluido.

El trabajo se integra en el proyecto 'Patogeografía espacio-temporal de las zoonosis mediadas por vertebrados voladores', cofinanciado por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) y gestionados por el Ministerio de Ciencia e Innovación y en el proyecto PPRO-RNM262-G-2023 de la Universidad de Málaga, financiado por la Junta de Andalucía y Feder.

También ha recibido el apoyo del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) a través de un contrato de Transferencia de Resultados de la Investigación.