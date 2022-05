Cifal Málaga organiza este mes actividades para concienciar sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol

Cartel de la iniciativa Wrong Side of the Road

MÁLAGA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Semana Mundial de la Seguridad Vial se celebra del 23 al 27 de mayo con el fin de prevenir los accidentes de tráfico en todo el mundo, y este año Cifal Málaga se une a esta celebración en el marco de la campaña The Wrong Side of the Road, creada por Unitar y Diageo, con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, para concienciar sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol.

Para ello, Cifal Málaga ha organizado un gran número de actividades durante todo el mes de mayo, la primera de las cuales tendrá lugar el día 10 gracias a la colaboración de la Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes de la Universidad de Málaga. Ese día la Facultad de Ciencias de la Salud acogerá un encuentro sobre seguridad vial, conducido por el delegado provincial de Aesleme, Sergio Hijano López. El encuentro se celebrará en dos sesiones, a las 12.00 y a las 17.00 horas, según han informado desde la organización en un comunicado.

La campaña The Wrong Side of the Road es una iniciativa que busca informar a los conductores y usuarios mediante los testimonios reales de personas que han sufrido un siniestro vial, contando en primera persona su experiencia. La novedad de esta iniciativa es que el participante podrá elegir entre tres historias, y preguntando al personaje de forma interactiva sobre distintos aspectos de su narración.

Los usuarios que quieran participar en la campaña pueden acceder a través de la página web de Cifal Málaga y conocer los riesgos de beber y conducir. Tras finalizar una encuesta, el usuario recibirá un diploma acreditativo, con el que se estará colaborando en la donación de un euro para Aesleme, y su labor en prevenir los siniestros de tráfico.

La campaña se lanza a nivel nacional, para lo que se contará con la colaboración de empresas, entidades relacionadas con la Seguridad Vial y centros de formación vial, una acción en la que ha venido colaborando la Confederación Nacional de Autoescuelas - CNAE, para reforzar los contenidos que se ofrecen a los alumnos para concienciar sobre los riesgos al volante.

A través de la participación de Aesleme mediante charlas presenciales y online, uno de los monitores de la asociación contará, en primera persona, cómo te cambia la vida en un segundo por culpa de un siniestro, y como afecta en tu día a día, a todo tu entorno y a tu futuro. Y los accidentes de tráfico se pueden evitar.

Según los datos estadísticos, el perfil del conductor fallecido en España por siniestro vial como consecuencia del alcohol es el de un hombre, de entre 24 y 54 años, que conducía un turismo (45%) o una motocicleta (42%). En el año 2019 (última serie de referencia) el 45,5% de los conductores fallecidos por accidente de tráfico sometidos a autopsia dieron positivo a drogas (40%), alcohol (60%) o psicofármacos (30%). El 80% de los conductores que dieron positivo en alcohol arrojó una tasa superior al 1,2 g/L.