Ciudadanos exige a De la Torre que "dé carpetazo" a Limasa, que "cuesta ya a cada malagueño 173 euros al año"

Publicado 18/09/2018 11:30:03 CET

MÁLAGA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) ha exigido este martes al alcalde, Francisco de la Torre, que "dé carpetazo" al contrato de Limasa III, "que ya cuesta a cada malagueño 173 euros al año" y reclamará en el próximo pleno que el regidor "ponga fin" a la prórroga del contrato de limpieza, "cuyo servicio cuesta ya más de 98 millones de euros, antes de que acabe el año".

El portavoz municipal de Ciudadanos, Juan Cassá, ha criticado que "la limpieza le cuesta a cada malagueño 173 euros, más del triple de la media nacional --52 euros-- y casi cuatro veces --36 euros-- por encima de la media andaluza según un estudio que hemos realizado" y ha lamentado que "Limasa y esta prórroga son un castigo para el bolsillo de los malagueños". Por ello, Cassá ha considerado que ha llegado el momento "de pasar página" con respecto a Limasa III.

"Málaga no puede seguir con esta prórroga ineficaz y cara que obligó al Ayuntamiento a inyectar 12 millones de euros durante su primer año para compensar el déficit", ha asegurado el portavoz de la formación naranja, al tiempo que ha añadido que "no sé a qué espera el alcalde para poner fin a este contrato que no satisface ni a vecinos, ni a trabajadores, ni a partidos políticos ni a los socios privados".

Ciudadanos ha recordado que "siempre" ha defendido una Limasa en lotes, externalizada, con un fuerte impulso en tecnología, en innovación, en mecanización y con atención diferenciada a playas, polígonos y mercados y ha criticado "cómo De la Torre se comprometió primero con un modelo híbrido, cercano a la postura de Ciudadanos, para desdecirse semanas después, faltar a su palabra y anunciar su municipalización".

"Mañana mismo puede acabar con Limasa III. Tiene el apoyo de toda la izquierda para hacerla pública. ¿A qué espera?, ¿es que es imposible que el alcalde cierre alguna decisión? En su lugar, encuestas, dimes, diretes, culebrones", ha concluido Cassá.