Los coleccionistas de discos celebran su feria en el portal malagueño todocoleccion con descuentos y promociones

MÁLAGA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portal web malagueño todocoleccion.net ha organizado 'La Semana del Disco' (https://www.todocoleccion.net/s/discos-vinilo?O=seg) hasta el 14 de junio, con más de 1.000.000 de discos a la venta con descuentos, promociones especiales y envíos gratuitos. Se trata de la mayor feria virtual del vinilo para suplir las decenas de ferias del disco canceladas en las principales ciudades de España e impulsar un coleccionismo musical que "lejos de desaparecer, renace con más brío".

Los discos de vinilo puestos a la venta han aumentado un 23 por ciento durante el confinamiento y el número de lotes vendidos en la sección de música ha crecido un 13 por ciento.

La música ha sido "decisiva" para superar la cuarentena del COVID-19 y "mejorar los estados de ánimo", ha explicado Daniel Valdés, responsable de Operaciones, al tiempo que ha asegurado que con el 'Resistiré' del Dúo Dinámico y el 'Here comes the sun' de The Beatles, cruzando el paso de cebra, "durante las interminables horas de confinamiento doméstico han vuelto a sonar miles de tocadiscos y despertado un nuevo interés por el disco de vinilo".

"El rito de elegir el álbum de la estantería, pasear la vista por su portada, limpiarlo con suavidad y colocarlo en el giradiscos para compartir por los altavoces es una experiencia tangible que poco tiene que ver con la inmediatez individual de escuchar música con auriculares", ha aclarado.

Bernard Sumner, líder de la banda New Order, en el documental "Transmissions" ha afirmado que "cuando compras un disco adquieres dos obras de arte". Por una parte, el contenido musical y, por otra, la carátula del disco realizada por diseñadores gráficos, ilustradores, fotógrafos y artistas de renombre.

Según Rafael Rubiano, de la tienda musical Guateque, con más de 43.000 discos vinilos y 22.000 CD a la venta en todocoleccion, "cuesta mucho dinero montar una feria en condiciones".

"A estas dificultades se suman las medidas sanitarias extraordinarias de higiene y distancia social", razón por la que "el comercio online se convierte en la tabla de salvación para muchos profesionales de la venta de discos que han visto suspendidas las más importantes ferias presenciales y temen peligrar su medio de vida", ha explicado Valdés.

Asimismo, según Rubiano, "el papel de todocoleccion en el mantenimiento del mercado de vinilos es muy interesante. Como los mercadillos prácticamente han desaparecido, es el mejor sitio para encontrar los discos que buscas, porque las tiendas que actualmente venden vinilos tienen poco stock y en todocoleccion, afortunadamente, hay de todo".

"Puedes encontrar un disco que buscas de música clásica, que es una joya y que ahí está. O de jazz o de blues. También discos regionales, de los que se editaron muchos en los años 60. Se ha llegado a dar el caso de algunas consejerías (de Asturias, Galicia o Santander) que nos han comprado discos y esto hace un papel muy importante en la venta de vinilos en España", ha agregado.

La Semana del Disco de todocoleccion da visibilidad a discos raros, descatalogados y ediciones limitadas a la venta con grandes descuentos, promociones y envío a domicilio gratis, y también lotes extraordinarios como el disco en japonés de Marisol, el de Alejandro Magno y un sinfín de canciones de pop-rock, heavy metal, jazz y grupos y cantantes españoles en la memoria que giran a 33 y 45 revoluciones de recuerdos por minuto.