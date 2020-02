El colegio San José recauda fondos para el proyecto solidario EducaGuinea en su Semana de Concienciación Social

Publicado 09/02/2020 12:31:40 CET

Charlas sobre apuestas deportivas y conducción bajo efectos del alcohol, donación de sangre y la rosa solidaria centran estos días

El Colegio San José de Málaga capital comienza este lunes su Semana de Concienciación Social, una iniciativa que lleva años celebrando y que en esta ocasión, además, recaudará fondos para el proyecto EducaGuinea, que lidera el centro educativo y el profesor y jesuita Crisanto Ebang Abeso.

Este sacerdote activó el pasado verano este proyecto educativo de alfabetización en su país natal, Guinea Ecuatorial. Este año, en el mes de julio, voluntarios y profesores del colegio San José, también conocido como Padre Mondéjar, viajarán hasta África para poner su granito de arena y avanzar en la educación de menores.

Pero también, ha apuntado, se quiere formar a personas que viven en los pueblos de Mebere y Oyala para que continúen la labor de enseñanza durante el resto del año. "Tenemos a dos personas que han estudiado hasta primero de Bachillerato y a las que se quiere formar para que continúen esta labor. Para ellos les ofrecemos materiales didácticos y libros que tenemos aquí y les animamos a que sigan porque si no los niños que están en los pueblos no pueden ni empezar a leer", ha subrayado.

Actualmente se está preparando el viaje con la inclusión de dichos voluntarios y profesores. En esta ocasión, además, viajará una médico de familia por la necesidad detectada el pasado año de dar a conocer primeros auxilios a esta población guineana, según ha indicado a Europa Press el sacerdote jesuita Crisanto Ebang Abeso. También, ha añadido, por la necesidad de trabajar fundamentalmente con las mujeres sobre orientación familiar, prevención en salud o control de embarazos.

Dentro del proyecto EducaGuinea se han incluido dos programas diferenciados. Uno para proporcionar a las escuelas donde se desarrolla la iniciativa de más pupitres y techos y otro para llevar máquinas de coser para que las mujeres aprendan un oficio y, de este modo, puedan arreglar la ropa de sus hijos o familiares.

Crisanto Ebang Abeso ha incidido en que las escuelas no tenían pupitres ni techos y muchos niños se tienen que sentar directamente en el suelo del patio. Por ello, se ha solicitado ayuda y presentado la iniciativa a la Fundación El Pimpi de Málaga para contar con estos materiales tan necesarios para desarrollar la actividad en unas mínimas condiciones.

En esta iniciativa también colabora el colegio jesuita San Estanislao de Kotska. Precisamente, están ayudando en la búsqueda de voluntarios, siendo la "cantera" los antiguos alumnos de este centro y de San José; así como en la recogida de alimentos.

El pasado año se detectó escasez de alimentación entre los niños que acudían a las escuelas. Por ello se ha decidido recoger comida para enviar un contenedor hacia Guinea Ecuatorial y montar un comedor durante el mes de julio para que estos menores coman mientras están en el colegio.

Entre los voluntarios se busca, preferentemente, que tengan un perfil educativo. Del colegio San José acudirán este verano a los pueblos de Mebere y Oyala, a los que separan tres kilómetros, dos profesores de Educación Primaria y uno de ciclo formativo, entre otros; en total 13 personas.

El profesor y sacerdote jesuita ha destacado que la otra parte de EducaGuinea se desarrollará por las tardes, con un taller de costura. Para ello, se necesitan diez máquinas de coser: "Queremos llevar estas máquinas para que tengan un oficio y hagan sus propios objetos y también arreglen la ropa a sus hijos; que tengan una ocupación", ha sostenido, sin olvidar que también se les enseñará alfabetización, orientación familiar y prevención en salud.

Precisamente, el colegio San José celebra desde este lunes su Semana de Concienciación Social, que incluye, entre otras actividades, la tradicional venta a precios populares de ramos de rosas naturales y de rosas elaboradas con golosinas con motivo del Día de San Valentín en la que colaboran los grupos ETAYS del centro y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA). En esta ocasión los beneficios se dedicarán íntegramente a este apartado del programa EducaGuinea.

"El colegio San José me comunicó que todo lo recaudado va a destinarse al proyecto y estoy muy contento; es una felicidad esta implicación", ha subrayado, al tiempo que ha informado de que si el pasado año fueron unos 180 menores a los que se atendió con EducaGuinea, este año se espera llegar a unos 400 niños y niñas. Abeso ha explicado son muchos los menores que no tienen la posibilidad de ir a la escuela, de ahí la importancia de esta iniciativa solidaria.

"LO QUE PARA NOSOTROS NO ES NADA PARA ELLOS LO ES TODO"

Este sacerdote, que lleva años en diferentes iniciativas solidarias con su país de origen, ha recordado el ingente trabajo desarrollado el pasado año con este proyecto y la importancia de colaborar y mirar a África: "Lo que para nosotros no es nada, para ellos lo es todo".

Así, ha recordado la importancia crucial de la educación: "Es lo más importante, como dice el proverbio chino se puede dar el pescado o enseñar a pescar y a África y, en este caso, a los pueblos de Guinea les podemos ayudar en la educación, para que se valgan por sí mismo, ayudarles a crear cosas y aprender".

"Siempre digo a la gente: enseñar a alguien a formarse es lo fundamental, es más que darle dinero o una asistencia puntual, que también vale, pero lo importante es educar", ha sostenido Abeso, quien ha lamentado que en esta zona "hay un cero por ciento de gente formada".

Por ello, ha animado a ser solidarios y ayudar a que puedan valerse por ellos mismos; de ahí esta iniciativa educativa y formativa: "Todo lo que sea poder extender la solidaridad a África es bueno y en Guinea, a la que nos unen esos lazos históricos y culturales".

"Yo soy nosotros. Cuando tengo tiene que tener otro, cuando me falta a otro le falta y no podemos no ser solidarios, es una necesidad ofrecer lo que tenemos a los demás", ha manifestado el promotor de la iniciativa, quien ha recordado que ayudar "vale la pena hoy, ayer y mañana": "Sigo creyendo en ello e invito a la gente a que nos ayuden con la África que sufre y vive en la pobreza".

SEMANA DE CONCIENCIACIÓN

Además de la venta solidaria destinada a EducaGuinea, con la que incluso alumnos de Administrativo de Formación Profesional han hecho camisetas, la Semana de Concienciación Social del colegio San José, cuyo cartel lo ha elaborado Barto Clavero, incluye este lunes charlas y mesas redondas en la que se informará, desde cuarto de ESO en adelante, sobre la problemática de las apuestas deportivas así como la importancia de no conducir tras beber alcohol.

Antonio Jesús Reyes, responsable de Pastoral del colegio, ha explicado a Europa Press que los ponentes serán Fernando Díaz, psicólogo de Amalajer especializado en adicciones sin sustancia, como son las apuestas deportivas, contando con el testimonio de dos jóvenes.

La otra asociación que participa en este primer día es Aesleme, para el estudio de la lesión medular espinal. Sergio Hijano, presidente de la Peña Malaguista sobre Ruedas, dará su propio testimonio, después de quedar en silla de ruedas tras sufrir un grave accidente por conducir su motocicleta bajo los efectos del alcohol.

El miércoles día 12 se celebrará la segunda campaña de donación de sangre en el centro educativo, colaborando así con el Centro Regional de Transfusión Sanguínea (CRTS) de Málaga. Reyes ha invitado a participar no solo a los alumnos mayores de edad sino a los padres, profesores y a todo el barrio.

La previsión es que ese día, mínimo, se recauden 130 bolsas de sangre. También se informará sobre la donación de médula. Esta Semana de Concienciación Social del Colegio San José, de la Fundación Loyola, se cerrará con la rosa solidaria cuyos beneficios serán para Educaguinea.