La Costa del Sol apela a la responsabilidad individual para evitar daños "irreparables" al destino: "Dependemos de ti"

MÁLAGA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turismo y Planificación Costa del Sol ha presentado este lunes una campaña de concienciación con el objetivo de frenar las acciones irresponsables que se producen en plena pandemia de COVID-19 y que tienen un impacto muy negativo en la reputación de la provincia de Málaga, "de la que todos somos embajadores".

Así lo ha indicado el presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, quien junto a la consejera delegada de la empresa turística, Margarita del Cid, y el gerente de Marketing Turístico de Turismo Costa del Sol, Manuel Lara, ha presentado esta iniciativa, cuyo lema es 'Sé responsable. Nuestra provincia depende de ti'.

La idea es concienciar a todos de que cualquier acto irresponsable que se haga viral puede dañar la reputación del destino en todo el mundo en cuestión de horas. Algo que, ha indicado, se traduce en la actualidad en negocios y empresas cerrados y gente que pierde su empleo.

"Es una campaña diferente a cualquier otra. Es una llamada a la responsabilidad, nuestra provincia depende de ti; queremos crear conciencia y hacer pedagogía, convencer a todos de la importancia del turismo para Málaga, pero también para Andalucía y España", ha sostenido Salado.

La Costa del Sol, ha abundado, "vende calidad, buenos servicios, felicidad y hacemos realidad los sueños y deseos de los visitantes", ha dicho el presidente, quien ha añadido que la imagen y la reputación del destino "depende no solo del sector, del hotel, del restaurante, sino de todos los malagueños, que somos embajadores de nuestra tierra". Por ello, ha añadido, en la época actual "de redes sociales, noticias virales e hiperconectividad, cualquier comportamiento tiene su efecto y consecuencias".

"Si es bueno, miel sobre hojuelas pero si es malo es demoledor. Hoy tenemos una cámara conectada a la mayor red de distribución de la historia y cualquier acto irresponsable, aunque sea aislado, puede hacerse viral y manchar la imagen del destino", ha sostenido Salado.

IMAGEN NEGATIVA

En este sentido, ha indicado que para elaborar esta campaña se ha hecho un trabajo de campo con las herramientas de Big Data e inteligencia artificial de la empresa pública de turismo de la provincia, tras la publicación de la información en la que un DJ escupía alcohol en una fiesta a principios del mes de agosto.

La noticia, sólo en redes sociales y en los más de 60 medios digitales de todo el mundo que se publicó, obtuvo 191 millones de impresiones en apenas diez días. Si se quisiera contratar una campaña publicitaria parecida, con esas impresiones, habría costado más de 164.000 euros aunque no se habría conseguido borrar el daño en la reputación, ha especificado.

Con las herramientas de inteligencia artificial que dispone Turismo Costa del Sol se hizo un análisis del volumen de interacciones negativas que tuvo esa noticia, que repercutió en 1.057 turistas potenciales para el destino. Esos visitantes habrían consumido cada uno una media de 6,9 noches en la Costa del Sol, por lo que se perdieron 7.297 pernoctaciones, que habrían producido 711.678 euros de ingresos en la provincia.

"La principal conclusión no es que aquella noticia que se hizo viral tuvo estos efectos negativos estimados sobre nuestro destino, sino que un solo acto irresponsable de cualquiera de nosotros puede acabar haciendo daño a todo el sector, a toda la provincia. Estamos en un momento de incertidumbre y miedo por el coronavirus en el que la reputación es más importante que nunca, y cualquier mancha en la imagen provoca consecuencias nefastas", ha reiterado, incidiendo en que no reflejan el comportamiento colectivo pero sí hay acciones irresponsables "que son aisladas pero se han hecho virales y llegan a todo el mundo".

A su juicio, con esta iniciativa no se pretende "criminalizar a nadie sino de que todos seamos conscientes de que cada acto imprudente tiene sus consecuencias".

DEFENSA DEL SECTOR

En su intervención, Salado ha vuelto a defender al sector turístico y ha exigido al Gobierno central más apoyo al mismo: "Posiblemente sea el más golpeado por esta crisis mundial; nada es igual ni seguirá siendo igual que antes". Así, ha insistido en que el turismo "no es algo lejano sino que es el motor de la provincia, de Andalucía y de toda España y hay que prestarle muchísima atención".

"Si Turismo Costa del Sol fuera una empresa, con sus 14.400 millones de ingresos, en 2019 habría sido, de largo, la mayor empresa de Andalucía", ha indicado. En este punto, la ha comparado con el sector del automóvil, que emplea a once veces menos que el turismo "y nadie pone en cuestión que hay que apoyar al sector automovilístico".

También ha añadido el presidente de la Diputación que 117.000 personas trabajan en el turismo en la provincia, "la mayor empresa en Andalucía en número de empleados; superaría a la de todos los profesores de educación pública no universitaria y a la de los trabajadores de la sanidad".

Por todo ello, ha reclamado al Ejecutivo que "se tome en serio" esta actividad "fundamental" que "tira de otros sectores, que es tractora". "En Málaga hay más de 16.000 empresas, es una industria que tiene influencia en la construcción, en el agroalimentario, en el comercio, el transporte o los taxis, autónomos que tan mal lo están pasando", ha aseverado.

Salado ha solicitado que se atienda la petición de bajar el IVA para que el destino sea más competitivo y que se flexibilicen las medidas de entrada y salida del destino. En concreto, ha expuesto que la obligatoriedad de hacerse una PCR está teniendo el efecto contrario en muchos casos: "Se encarece el billete de ida y vuelta porque si hay una familia que quiere viajar, son cuatro miembros, eso es casi 500 euros en PCR y frena; podrían dejar que se hicieran otros test más baratos e igual de eficientes".

AGLOMERACIONES POR NAVIDAD

Por otro lado, cuestionado por las aglomeraciones que se han dado en algunas ciudades coincidiendo con el encendido del alumbrado navideño, Salado ha indicado que esta campaña viene "como anillo al dedo" también en este sentido y ha apelado de nuevo a la responsabilidad individual.

No obstante, ha aclarado que no se puede echar toda la responsabilidad al ciudadano de a pie: "Las administraciones tendrán que controlar también que esas aglomeraciones no se produzcan; no nos podemos poner de acuerdo en cuándo vamos a ir cada uno a ver las luces de Navidad y tendrán que arbitrar medidas para evitar" acumulación de personas.

También Salado se ha referido a cómo prevé el próximo año en materia turística y ha considerado que será algo mejor que 2020. "Yo soy optimista, si las previsiones de vacunación se van cumpliendo, 2021 por poco que hagamos será mejor que 2020", ha dicho, al tiempo que ha considerado que el próximo otoño habrá una seguridad "mucho mayor y para 2022 tendremos una recuperación mucho más potente".