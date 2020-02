La Costa del Sol desarrollará 213 acciones de marketing hasta 2023 para mejorar su competitividad turística

Publicado 12/02/2020 13:09:28 CET

Aumentar el empleo, superar los 16.800 millones de impacto económico y reducir la dependencia de Reino Unido y España, entre los objetivos

MÁLAGA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Costa del Sol se enfrenta a los próximos años con un Plan de Marketing 2020-2023 que incluye 213 acciones para mejorar su competitividad y con diez objetivos, entre ellos incrementar el empleo turístico de calidad en un 4,46 por ciento anualmente; aumentar el impacto económico generado por los turistas un 3,4 por ciento cada año, situándose en 16.800 millones; y diversificar los mercados, de manera que se reduzca en cuatro puntos la dependencia de Reino Unido y de España.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el presidente de la Diputación y de Turismo y Planificación Costa del Sol, Francisco Salado; acompañado por la consejera delegada de la citada empresa pública de turismo, Margarita del Cid y del presidente de los hoteleros de la provincia y ahora también del Foro de Turismo provincial, Luis Callejón Suñé.

Otros objetivos planteados en este documento, de casi 800 páginas, son que las empresas apuesten por la transformación digital, ya que pese a que no hay datos actualmente en la provincia se estima que el gasto en tecnologías de la información y comunicación en estas empresas es menor al uno por ciento; y que mejore la satisfacción de los turistas en un 1,5 puntos y llegar al 66 por ciento, frente al 64,5 por ciento de los viajeros que se declararon muy satisfechos con el destino en 2019.

La desestacionalización del destino, mejorar las sinergias público-privadas, con 25 reuniones por año frente a las 12 actuales; incrementar las plazas en la comarca de la Axarquía y en el interior y mejorar la sostenibilidad, con cero vertidos al mar y aumentar en un 20 por ciento los hoteles con sellos de gestión ambiental se sitúan también entre los objetivos a cumplir con este plan de marketing.

Así, la que es la hoja de ruta de Turismo y Planificación Costa del Sol para los próximos años supera las 200 acciones, de las que un centenar son para la mejora de la competitividad turística y el resto dirigidas a la mejora de la eficiencia del marketing.

"Es contar con mejores instrumentos para alcanzar nuestros objetivos, que son muy claros: que la actividad turística genere el mayor retorno económico y bienestar en la provincia", ha indicado Salado, quien ha insistido en la importancia de la calidad del destino por delante de la cantidad de viajeros que lleguen al destino Málaga.

Cuestionado por qué mercados apostará la empresa pública de turismo para reducir esa dependencia de Reino Unido y España, Salado ha indicado que, sin olvidar estos, se trabajará con acciones en Oriente Medio, países asiáticos, países nórdicos y América. La intención es estar preparados y que si uno de los mercados se ve afectado por cualquier contingencia la Costa del Sol tenga otros que equilibren sus resultados.

"Queremos que si se resfría el mercado nacional no tengamos una pulmonía y que contemos con el antídoto para actuar e intervenir" y que las pérdidas sean menores, ha ejemplificado Francisco Salado, quien, no obstante, ha hecho hincapié en que la Costa del Sol es un destino turístico "de calidad y solvente".

Precisamente, después de la decisión de Delta Airlines de no continuar con el vuelo temporal entre Málaga y Nueva York, Salado ha confiado en Aena y ha destacado que se está trabajando con distintas aerolíneas para ofrecer el destino Málaga con bajadas en las tasas aeroportuarias. Además, se ha comprometido a que desde la empresa pública de Turismo se lleven a cabo campañas de promoción junto con aquella aerolínea que oferte un vuelo entre Málaga y Estados Unidos, sea Nueva York, Washington o Miami; para apoyar que tenga rentabilidad.

APARTADOS DEL PLAN DE MARKETING

El Plan de Marketing tiene dos apartados, en el primero, de competitividad turística, destacan una docena de acciones para formación y sensibilización; una quincena para el posicionamiento global de productos, y más de una decena para acciones de cooperación público-privada y para inteligencia turística.

Entre las más prioritarias, Salado ha destacado la implantación del sistema de calidad Sicted y de la Q de calidad en empresas turísticas; jornadas de trabajos, planes anuales de seguimiento de la estacionalidad, fomentar los microsegmentos, acuerdos con líneas aéreas y de cruceros para nuevas rutas así como trabajar con Sabor a Málaga.

También se trabajará en el desarrollo y gestión de Costa del Sol como destino inteligente, se mejorará la distribución digital de contenidos, se seleccionará la asistencia a ferias, jornadas y 'workshops' sobre rentabilidad.

A juicio del presidente de Turismo Costa del Sol, es "necesario" llevar a cabo una reflexión del futuro del marketing turístico para "adaptarse a los nuevos tiempos y hacer más eficiente cualquier esfuerzo presupuestario y humano dentro del objetivo de captar a turistas los próximos años y mejorar tanto la rentabilidad como el retorno, en empleo e ingresos, en la provincia".

CORONAVIRUS

Por otro lado, cuestionado por si el coronavirus afectará a la presencia de la empresa provincial de turismo en la próxima ITB de Berlín, que tiene lugar en marzo, Francisco Salado ha señalado que no se han planteado cambiar nada de lo previsto: "Hay una situación de demasiada alarma, España es un destino muy seguro no sólo en seguridad ciudadana sino sanitaria y no hay afección".

Así, ha considerado que lo que está sucediendo en Barcelona con el Mobile World Congress es diferente a la ITB por la cantidad de empresas asiáticas de telefonía. A su juicio, la feria turística en la capital alemana "no es similar".

No obstante, ha apuntado que si hay algún empleado de Turismo Costa del Sol que decide que no quiere ir a Berlín por temor al coronavirus se le propondrá a otros compañeros. También ha señalado Salado que a esta feria alemana la Costa del Sol no acudirá con expositor propio sino en el estand de Turismo Andaluz.